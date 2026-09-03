Durak mide bulandıran görüntü! Polis her yerde onu arıyor

Polonya'da bir otobüs durağında yaşanan olay tepki çekti. Otobüs bekleyen iki genç kadının arkasına yaklaşan bir kişi, kadınların kendisini fark etmediği sırada kendini tatmin etmeye başladı.

KADINLARIN ARKASINDA KENDİNİ TATMİN ETTİ

Şahıs, kadınların hemen arkasında bir süre uygunsuz davranışını sürdürdü. İki kadın ise bu sırada arkalarında yaşananlardan habersiz şekilde otobüs beklemeye devam etti.

POLİSLER ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından şahıs bulunduğu yerden uzaklaştı. Kişinin kimliğinin tespit edildiği ve polislerin şahsı yakalamak için harekete geçtikleri öğrenildi.