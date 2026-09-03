Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü

Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gambiya'dan Kanarya Adaları'na gitmek üzere yola çıkan 128 göçmenli teknenin batması sonucu en az 80 kişinin öldüğü varsayılıyor. Sahil Güvenlik, 45 kişiyi kurtarırken deniz şartları nedeniyle şu ana kadar yalnızca 5 cesede ulaşabildi.

Gambiya'dan 128 düzensiz göçmenle yola çıkan teknenin Kanarya Adaları'nın yaklaşık 120 kilometre açığında batması sonucu büyük bir facia yaşandı. 45 kişi kurtarılırken 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp durumdaki en az 80 kişinin ise hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Gambiya'dan İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na ulaşmak üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre tekne, 128 kişiyle Gambiya'dan ayrıldıktan 26 gün sonra Kanarya Adaları'nın yaklaşık 120 kilometre açığında battı.

45 KİŞİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki 45 düzensiz göçmenin, bölgeden geçen "Guardamar Urania" adlı gemi tarafından 2 Eylül gece yarısı kurtarıldığını açıkladı.

EN AZ 80 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Olumsuz deniz koşulları nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtilirken şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Teknedeki kayıp göçmenlerden en az 80'inin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

TEKNEDE 4 KADIN VE 1 BEBEK DE VARDI

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras, teknenin 4 kadın ve 1 bebeğin de aralarında bulunduğu 128 göçmenle 7 Ağustos'ta Gambiya kıyılarından yola çıktığı yönünde daha önce uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Kanarya Adaları, Sahil Güvenlik, Gambiya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:34:36. #7.12#
SON DAKİKA: Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement