Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü

Gambiya'dan 128 düzensiz göçmenle yola çıkan teknenin Kanarya Adaları'nın yaklaşık 120 kilometre açığında batması sonucu büyük bir facia yaşandı. 45 kişi kurtarılırken 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp durumdaki en az 80 kişinin ise hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Gambiya'dan İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na ulaşmak üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre tekne, 128 kişiyle Gambiya'dan ayrıldıktan 26 gün sonra Kanarya Adaları'nın yaklaşık 120 kilometre açığında battı.

45 KİŞİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki 45 düzensiz göçmenin, bölgeden geçen "Guardamar Urania" adlı gemi tarafından 2 Eylül gece yarısı kurtarıldığını açıkladı.

EN AZ 80 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Olumsuz deniz koşulları nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtilirken şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Teknedeki kayıp göçmenlerden en az 80'inin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

TEKNEDE 4 KADIN VE 1 BEBEK DE VARDI

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras, teknenin 4 kadın ve 1 bebeğin de aralarında bulunduğu 128 göçmenle 7 Ağustos'ta Gambiya kıyılarından yola çıktığı yönünde daha önce uyarıda bulunmuştu.