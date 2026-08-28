Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi

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İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobilin aniden şerit değiştirmesi sonucu İETT otobüsünün kontrolden çıkarak site duvarına çarptığı kazada bilanço ağırlaştı. Hastanede tedavi gören yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada can kaybı 2'ye yükseldi.

İstanbul Zeytinburnu sahil yolunda seyir halindeki bir otomobilin aniden şerit değiştirmesi sonucu meydana gelen otobüs kazasında bilanço ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 2’YE YÜKSELDİ

Kaza, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı belirlendi. Ancak tedavi gören yaralılardan birinin daha hastanede yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 2'ye yükseldi.

KAZA KAMERADA: ANİ MANEVRA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün önünde ilerleyen ve sağa dönmek için ani manevra yapan otomobile çarpmamak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve otobüsün sitenin bahçe duvarına çarptığı görüldü.

Kaynak: ANKA

Trafik Kazaları, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    otobüs ün hiç suçu yok bu jip sürücüsünü tutuklayın hesap versin 7 1 Yanıtla
  • Akiblis Dövücü Akiblis Dövücü:
    diğer haberdeki makarnacılar nerde 3 2 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Kesinlikle Aracı bulunması ve gerekli cezanın verilmesi lazım birde kaçıyor 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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