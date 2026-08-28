Zeytinburnu'ndaki İETT otobüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi

İstanbul Zeytinburnu sahil yolunda seyir halindeki bir otomobilin aniden şerit değiştirmesi sonucu meydana gelen otobüs kazasında bilanço ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 2’YE YÜKSELDİ

Kaza, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı belirlendi. Ancak tedavi gören yaralılardan birinin daha hastanede yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 2'ye yükseldi.

KAZA KAMERADA: ANİ MANEVRA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün önünde ilerleyen ve sağa dönmek için ani manevra yapan otomobile çarpmamak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve otobüsün sitenin bahçe duvarına çarptığı görüldü.