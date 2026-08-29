Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
İstanbul Beykoz’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul’un Beykoz ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı.
YARALILAR VAR
Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralıların sağlık ekipleri tarafından müdahalesi sürerken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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