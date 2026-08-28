Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi - Son Dakika
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Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını evlere doğru ilerlerken, bir vatandaşın çektiği görüntü felaketin boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde vatandaşın, "Çok yükseldi, çok yükseldi" dediği duyuldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesine Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Şehir merkezine yakın bölgede dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgede şiddetli olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İlçeden gelen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bir vatandaşın evlere doğru yaklaşan alevler için, "Çok yükseldi, çok yükseldi" dediği duyuldu.

Orman Yangını, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Muğla Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi - Son Dakika
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