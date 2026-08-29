Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt\'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fuhuş' ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı. Tekinoğlu’nun ikametinde yapılan arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 

CEMAL ENGİNYURT'UN DANIŞMANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

İKAMETİNDE ARAMA SÜRÜYOR

Tekinoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ikametinde arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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Son Dakika Cemal Enginyurt Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    gökçekler ne oldu günden mi değişiyor yine 2 9 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sanırım sıra yavaş yavaş enginyurta geliyor 8 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu zihniyetin alayı sıkıntılı 9 1 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    danışman ne iş yapar bu zatın vasfı ne danışmanı var 5 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Hiç şaşırmadım alıştık artık. 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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