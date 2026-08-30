Üstel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Üstel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Üstel\'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, Büyük Zafer'in 104. yılını gururla kutladığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin devam ettiğini vurguladı ve tüm şehitleri rahmetle andı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türk Milleti'nin bağımsızlık iradesini tarihe altın harflerle yazdırdığı Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyorum. 30 Ağustos Zafer, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, Türk Milleti'nin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tüm dünyaya ilanıdır. Bu büyük zaferden aldığı ilhamla Kıbrıs Türk halkı da varoluş ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmüş; egemenliğinden, özgürlüğünden ve devletinden asla vazgeçmemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ünal Üstel, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Üstel'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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