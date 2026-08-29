YÖK'ün Vakıf Üniversiteleri Ücret Düzenlemesi - Son Dakika
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YÖK'ün Vakıf Üniversiteleri Ücret Düzenlemesi

YÖK\'ün Vakıf Üniversiteleri Ücret Düzenlemesi
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YÖK, vakıf üniversitelerinde ücret artışını %25 ile sınırladı ve şikayetleri inceleyecek.

(ANKARA)- YÖK, vakıf üniversitelerinde hazırlık ve/veya birinci sınıf dışındaki sınıflarda öğrenim ücretlerine uygulanacak artışın yüzde 25'i geçemeyeceğini bildirdi. YÖK, belirlenen usul ve esaslara aykırı işlem yaptığı tespit edilen kurumlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretlerinin uygulanmasında belirlenen usul ve esaslara eksiksiz uyulması gerektiği vurgulandı.

Son dönemde CİMER üzerinden YÖK'e ulaşan başvurularda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış oranının üzerinde ücret talep ettiği, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı ve farklı ödeme yöntemlerini gerekçe göstererek vade farkı uyguladığı yönünde şikayetler bulunduğu belirtildi.

KAYIT SONRASINDA İLAN EDİLMEMİŞ İLAVE ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK

Açıklamada, hazırlık ve/veya birinci sınıf dışındaki sınıflarda öğrenim ücretlerine uygulanacak artış oranının yüzde 25'i geçemeyeceği belirtilerek, şu kurallar hatırlatıldı:

"Öğrenim ücretleri, dönemlik veya yıllık olmasına bakılmaksızın yıllık ve belirli bir tutar olarak ilan edilecek. Kayıt sonrasında önceden ilan edilmemiş herhangi bir ilave ücret veya ücret artışı talep edilemeyecek. Dönem veya yıl tekrarı halinde yalnızca tekrar edilmesi gereken dersler için ücret alınabilecek. Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden, daha önce ödenmiş öğrenim ücretine ilave olarak başarısız oldukları alt sınıf dersleri için ayrıca ücret alınamayacak. Öğrenim ücretinin dokuza kadar taksitlendirilmesinde vade farkı uygulanamayacak; ödeme yöntemi gerekçe gösterilerek öğrenciye ilave maliyet yüklenemeyecek."

Açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın, "Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde paralı okumak zorunda olan gençlerin üniversite öğretimine erişecek seviyelerde ücret politikalarının belirlenmesi büyük önem taşıyor" ifadelerine de yer verildi.

ÜCRET ŞİKAYETLERİ YÖK TARAFINDAN İNCELENECEK

Açıklamanın, belirlenen usul ve esasların eksiksiz uygulanması konusunda vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik bir hatırlatma ve uyarı niteliğinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu olarak süreci yakından takip ediyoruz. Başkanlığımıza ulaşan başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle incelenecek; usul ve esaslara aykırı işlem yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli işlemler tesis edilecektir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Vakıf, Son Dakika

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