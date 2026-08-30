Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor - Son Dakika
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Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
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Çin, elektrikli otomobillerde popüler hale gelen gömme kapı kollarının kaza anında yarattığı hayati risk nedeniyle 4,3 milyon aracı kapsayan dev bir geri çağırma operasyonu başlattı. Tesla başta olmak üzere Xiaomi, Leapmotor, XPeng ve Geely gibi dev üreticilerin dahil olduğu süreç sonrası, 2027 yılı itibarıyla tamamen gizli kapı kollarının yasaklanması kararlaştırıldı.

Çin otomotiv pazarında tarihi bir karara imza atıldı. Elektrikli araçlarda estetik ve aerodinamik avantajları nedeniyle sıkça tercih edilen gömme kapı kollarının, kaza anlarında ciddi güvenlik zafiyeti oluşturduğu tespit edildi. Süreçten en büyük payı yaklaşık 2,98 milyon araçla Tesla alırken; Xiaomi, Leapmotor, XPeng ve Geely gibi önde gelen Çinli otomotiv devleri de kapsama dahil edildi. Toplamda 4,3 milyon aracı ilgilendiren bu hamle, ülke tarihindeki en geniş kapsamlı geri çağırma operasyonu olarak kayıtlara geçti.

KAZA ANINDA SİSTEM KİLİTLENİYOR

Söz konusu güvenlik riski, olası bir çarpışma anında aracın düşük voltajlı elektrik sisteminin devre dışı kalmasından kaynaklanıyor. Normal şartlarda elektronik mekanizmalarla dışarı çıkan gömme kapı kolları, elektrik kesintisi yaşandığında işlevsiz hale geliyor. Bu durumda araç içindeki mekanik acil durum açma kollarında erişim zorlaşırken, dışarıdan müdahale etmek isteyen kurtarma ekipleri de pürüzsüz yüzey nedeniyle kapıları açmakta büyük güçlük çekiyor. Bu zafiyet, kaza sonrası araçtan tahliyeyi ve acil müdahale sürelerini kritik şekilde geciktiriyor.

TESLA'DAN YAZILIM ADIMI

Geri çağırma kararı sonrası Tesla, etkilenen araçlar için bir dizi güvenlik önlemi hazırladığını duyurdu. Şirket; sunacağı yazılım güncellemelerinin yanı sıra, araç içindeki acil durum manuel açma mekanizmalarını daha görünür kılan uyarı etiketleri ekleyecek ve kaza anında camların otomatik olarak aşağı inmesini sağlayan bir altyapıyı devreye alacak.

Öte yandan Çin yönetimi, sorunu kökten çözmek adına radikal bir yasal düzenlemeye hazırlanıyor. 2027 yılından itibaren ülkede satılacak yeni araçlarda tamamen gizli kapı kollarının kullanımı yasaklanacak. Yeni standartlara göre araç kapılarının, her türlü elektrik kesintisinde dahi hem içeriden hem dışarıdan mekanik olarak kolayca açılabilir bir tasarıma sahip olması zorunlu kılınacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Xiaomi, Geely, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor - Son Dakika

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