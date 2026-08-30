Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü - Son Dakika
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Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yan yana yürümesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol’dan mozoleye ilerlerken, kortejin gerisinde kalan Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü.

Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’de resmi tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törende, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kardeşlik ve dayanışma ruhuyla güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

DEVLET ERKANI ASLANLI YOL'DA YÜRÜDÜ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi her yıl olduğu gibi Anıtkabir oldu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'dan mozoleye doğru gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı. Kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve komutanlar yer aldı.

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU ARKA KALIP YAN YANA YÜRÜDÜ

Yürüyüş sırasında MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana yürümesi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

MOZOLEYE ÇELENK BIRAKILDI

Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile mozoledeki tören tamamlandı. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

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Son Dakika Gündem Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü - Son Dakika
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