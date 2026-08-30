Arda Güler\'e 4 dakika yetti

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid ile Malaga karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 4-0'lık skorla kazandı.

ARDA GÜLER OYUNA GİRER GİRMEZ GOL ATTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada Alfonso Herrero (K.K), 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler kaydetti. Oyuna 87. dakikada giren milli yıldız, sadece 4 dakika sonra bu sezonki ilk golünü kaydetti.

REAL MADRID'DEN 3'TE 3

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçını da kazanan Real Madrid, 9 puana yükseldi. Konuk ekip Malaga ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk olacak. Malaga ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.