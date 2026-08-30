Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler - Son Dakika
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Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler

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KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan yolcu feribotundan kurtulan bir vatandaş, facia sırasında yaşananları anlattı. Geminin bir anda su almaya başladığını, can yeleği bulamadıklarını ve çıkış kapısının üzerlerine kapatıldığını öne süren kazazede, denizin yüzeyinin mazotla kaplı olduğunu da söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu feribotunun ardından bölgede havadan ve denizden yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürerken, facianın tanıklarından birinin anlattıkları dikkat çekti.

"CAN YELEĞİ BULAMADIK, KAPIYI ÜZERİMİZE KAPATTILAR"

Ölümün kıyısından dönen kazazede, geminin batış sürecinde yaşananları şöyle anlattı: “Gemi ilk başta dalgaların üzerinden sekerek gidiyordu. Bir anda içeriden sular fışkırdı, koltuk patlayınca biz ‘sahil güvenliği arayın’ diyerek bağırmaya başladık. Daha çok açılmamıştık. O sırada bir görevli çıkıp her şeyin normal olduğunu söyledi ama panik çoktan başlamıştı. Çıkış kapısına yöneldiğimizde personel ve kaptan oradaydı. Büyük bir izdiham vardı ve can yeleği bulamadık. Üzerimize kapıyı kapatıp ‘bekleyin çıkartacağız’ dediler ama çıkamadık, kapıyı ittiremedik!”

“SUYUN ÜZERİ MAZOTLA KAPLIYDI”

Kazazede, geminin batışı sırasında denizin yüzeyinde mazot bulunduğunu da öne sürdü. Geminin ağırlığını azaltmak amacıyla yakıtın denize bırakılmış olabileceğini iddia eden kazazede, suya atlayan yolcuların büyük korku yaşadığını anlattı.

Kıbrıs, Gündem, Güncel, Girne, Son Dakika

Son Dakika KKTC Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
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