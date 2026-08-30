Murat Ağırel, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan iddialarını anlattı - Son Dakika
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Murat Ağırel, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan iddialarını anlattı

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Gazeteci Murat Ağırel’in Melih Gökçek ve ailesine yönelik gündeme getirdiği yurt dışındaki gayrimenkul alımlarına ilişkin iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla adli sürece taşındı. Ağırel, canlı yayında yaptığı açıklamada Almanya’daki 8,5 milyon euroluk ev alımı ile Lüksemburg’daki 180 milyon euroluk alışveriş merkezi iddiasının ayrıntılarını anlatarak, söz konusu paraların kaynağının araştırılması gerektiğini söyledi.

Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında gündeme getirdiği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmasına konu olan iddiaları canlı yayında anlattı. Ağırel, Almanya'da 8,5 milyon euroluk bir ev satın alınmak istendiğini, Lüksemburg'da ise 180 milyon ila 280 milyon euro değerinde olduğu öne sürülen bir alışveriş merkeziyle ilgilenildiğini iddia etti. Ağırel, söz konusu işlemlerde kullanılan paraların kaynağının araştırılması gerektiğini savundu.

ALMANYA'DA 8,5 MİLYON EUROLUK EV İDDİASI

Ağırel'in canlı yayında aktardığı iddiaya göre Hülya Gökçek, Almanya'da 8,5 milyon euro değerindeki bir ev için noter aracılığıyla sözleşme yaptı. Ağırel, sözleşmenin Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek adına düzenlendiğini, daha sonraki süreçte ise “HAMAK” isimli şirketin devreye sokulmasının planlandığını öne sürdü.

Ağırel, “HAMAK” isminin Hülya Gökçek, oğul Ahmet Gökçek ve Melih Ahmet Gökçek'in isimlerinin baş harflerinden oluştuğunu da iddia etti.

"PARA TRANSFERİ İÇİN KREDİ KULLANILDI"

Ağırel, Almanya'ya doğrudan yüksek miktarda para gönderilmesi halinde paranın kaynağının Alman makamlarınca sorgulanabileceğinin düşünüldüğünü iddia etti.

Bu nedenle Türkiye'deki bankalara teminat yatırılarak kredi kullanılmasının ve evin bedelinin bu kredi üzerinden Almanya'ya gönderilmesinin planlandığını öne süren Ağırel, gerekli finansmanın sağlanamaması nedeniyle satın alma işleminin gerçekleşmediğini savundu.

SATIŞIN İPTALİ SONRASI 300 BİN EURO CEZA 

Ağırel, evin satın alınmasından vazgeçilmesinin ardından sözleşme kapsamında yaklaşık 300 bin euro ceza ödendiğini iddia etti.

Günlük 341 euro gecikme cezası uygulandığını öne süren Ağırel, ayrıca aracılara 100 bin euro ve 170 bin euro ödeme yapıldığını söyledi.

Ağırel ayrıca, “Hüseyin” isimli bir kişinin de bu işlem nedeniyle 300-400 bin euro arasında alacak talebiyle dava açtığını iddia ettiğini belirtti. Ağırel, söz konusu davaya ilişkin belgeyi görmediğini özellikle ifade etti.

Murat Ağırel, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan iddialarını anlattı

LÜKSEMBURG'DA 180 MİLYON EUROLUK AVM İDDİASI

Ağırel'in iddiasına göre Almanya'daki satın alma girişiminin ardından bu kez Lüksemburg'da yüksek değerli bir alışveriş merkeziyle ilgilenildi.

Söz konusu taşınmazın değerinin 180 milyon ila 280 milyon euro arasında olduğunu belirten Ağırel, burada da görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

Ağırel, “180 milyon eurodan bahsediyoruz. İnanılmaz büyük bir para. Peki bu paranın kaynağı ne? İşte tam da ben bunu sordum” ifadelerini kullandı.

PROFESÖRÜN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Ağırel, Lüksemburg'daki görüşmeler sırasında bir profesörün de bulunduğunu iddia etti. Ancak söz konusu kişinin avukatının kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Ağırel, avukatın müvekkilinin Gökçek ailesiyle herhangi bir tanışıklığı veya anlaşması olmadığını söylediğini aktardı.

Ağırel, profesörün yalnızca bir emlakçıya danışmanlık yapmak amacıyla görüşmede bulunduğunun kendisine iletildiğini belirtti.

“BU PARALARIN KAYNAĞI NE?”

Ağırel, gündeme getirdiği iddiaların temelinde yüksek miktardaki para hareketlerinin bulunduğunu söyledi.

Almanya ve Lüksemburg'daki gayrimenkul iddialarının yanı sıra başka finansal işlemlerle ilgili de belgeler bulunduğunu iddia eden Ağırel, bunların kaynağının araştırılması gerektiğini savundu.

ANKARA BAŞSAVCILIĞI RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ağırel'in gündeme getirdiği iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlattığı belirtildi.

Ağırel, soruşturma kapsamında MASAK raporlarının incelenmesi ve Gökçek ile çocuklarının mal varlıklarının ayrıntılı biçimde araştırılması gerektiğini savundu.

“BÜTÜN MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILMALI”

Ağırel, soruşturmanın yalnızca gündeme getirdiği para transferleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

Gazeteci, Gökçek ailesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen araziler, bu araziler üzerindeki yapılar, başkalarının üzerine kayıtlı olduğu öne sürülen mal varlıkları ve diğer finansal işlemlerin de incelenmesi gerektiğini söyledi.

Ağırel, “Maddi gerçeğin tamamıyla ortaya konulması gerekiyor” diyerek soruşturmanın tüm iddiaları ve mali hareketleri kapsayacak şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Başsavcılığı, Murat Ağırel, Melih Gökçek, Lüksemburg, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediyesi Murat Ağırel, Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan iddialarını anlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • S Yıl S Yıl:
    muhalefetin yapmadığını yapmış bravoo gazeteciye 1 0 Yanıtla
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