Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı - Son Dakika
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Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk'ta genç bir kız, sahilde bir kişinin kendisini gizlice fotoğraf ve videoya çektiğini fark ettiğini belirterek tepki gösterdi. Genç kız, "Kendimi savunamayacağımı mı düşünüyorsun?" diyerek karşısındaki kişiyle yüzleşirken, söz konusu kişi özür diledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk'ta sahilde bulunan genç bir kız, bir kişinin kendisini gizlice fotoğraf ve videoya çektiğini fark ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Yaşananların ardından cep telefonuyla kayıt alan genç kız, söz konusu kişiyle yüzleşti.

GİZLİCE ÇEKİM YAPTIĞINI FARK ETTİ

Altınoluk sahilinde yaşanan olayda genç kız, bir kişinin cep telefonuyla kendisini gizlice görüntülediğini fark ettiğini söyledi. Bunun üzerine tepki gösteren genç kız, "Bu adam var ya, bu adam benim videomu çekti, fotoğrafımı çekti. Ben görünce eli ayağı birbirine girdi" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ SAVUNAMAYACAĞIMI MI DÜŞÜNÜYORSUN?"

Kendisini görüntülediğini öne sürdüğü kişiyle yüzleşen genç kız, "Kendimi savunamayacağımı mı düşünüyorsun?" diyerek tepkisini sürdürdü. Suçlamaların yöneltildiği kişinin ise genç kıza "Özür dilerim" dediği duyuldu.

Balıkesir, Altınoluk, Edremit, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Balıkesir Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hikmet Başpınar Hikmet Başpınar:
    Her kadın aynı farklı bişey yokki. 6 1 Yanıtla
  • Serkan Acar Serkan Acar:
    Erkekleri bu duruma düşüren sizlersiniz 3 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Yaşlılar çok fena 4 0 Yanıtla
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