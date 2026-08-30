İstanbul'da Zafer Bayramı Trafik Düzenlemesi

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Valilikten tarafından paylaşılan duyuruya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Fatih ilçesinde trafik düzenlemesi uygulanacak.

KAPATILAN YOLLAR

Bu kapsamda, saat 07.00'den program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi ile bulvar üzeri yan yollar her iki istikamette trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 hal yolu, Fevzipaşa ile Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.