Barış Göktürk'ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldiği sırada transfer gündemine dair yöneltilen soruları yanıtladı.

''10+4 VAR BİLİYORSUN DEĞİL Mİ?''

Sarı-kırmızılı rakibin hamlelerini hatırlatan bir taraftarın, "Başkanım, Galatasaray Rafael Leao'yu transfer etti, biz ne yapacağız?" sorusu üzerine Göktürk, yabancı kuralına vurgu yaparak "10+4 var biliyorsun değil mi?" şeklinde bir karşılık verdi.

RASHFORD ÇAĞRISINA TEPKİ

Fenerbahçeli bir başka taraftarın "Başkanım bir çılgınlık yapıp Marcus Rashford'ı getirin" talebine ise Barış Göktürk, "Mevcut kadroyu beğenmiyor musunuz?" sorusuyla yanıt verdi. Taraftarlarla sohbet anına ait görüntüler kısa sürede gündem olurken sarı-lacivertli futbolseverler arasında geniş yankı buldu.