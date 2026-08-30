Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gemide yolcuların bulunduğu bölümde kaydedilen cep telefonu görüntüleri, insanların geminin su almaya başlamasının ardından yaşadığı korku ve paniği gözler önüne serdi.

GEMİNİN DENGESİ BOZULUNCA PANİK ARTTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, geminin su almasıyla birlikte yolcuların telaşla çıkış noktalarına yöneldiği görüldü.

Geminin dengesini kaybetmesi nedeniyle bazı yolcuların ayakta durmakta zorlandığı, içeride bulunanların ise yaşananlar karşısında büyük korku yaşadığı fak edildi.

Arka planda yükselen bağrışma sesleri de paniğin boyutunu ortaya koydu.

EŞYALARINI BIRAKIP CANLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Görüntülerde bazı yolcuların eşyalarını geride bırakarak can güvenliklerini sağlamaya çalıştığı görüldü.

Geminin içinde yaşanan kargaşa ve yolcuların kurtulma çabası, olayın ne denli korkutucu olduğunu gözler önüne serdi.