Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı - Son Dakika
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Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı

Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı
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30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında SOLOTÜRK pilotları, İstanbul'da söyleşi ve imza gününde havacılık tutkunlarıyla bir araya geldi. Pilotlar, gençlerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını ve gösteriyi Yenikapı'da sergileyeceklerini belirtti. Vatandaşlara etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yarbay Murat Bakıcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu Yenikapı Meydanı'nda 18.00'deki gösterimizle taçlandıracağız. Bu coşkumuzu paylaşmaya herkesi davet ediyoruz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında söyleşi ve imza günü etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı

Bakırköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen programda SOLOTÜRK pilotları, vatandaşlar ve havacılığa ilgi duyan çocuklarla buluştu.

Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı

BÜYÜK GÖSTERİ SAAT 18.00'DE

Gazetecilere açıklamada bulunan SOLOTÜRK pilotlarından Yarbay Murat Bakıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu vatandaşlarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı

Vatandaşlara etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Bakıcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu Yenikapı Meydanı'nda 18.00'deki gösterimizle taçlandıracağız. Bu coşkumuzu paylaşmaya herkesi davet ediyoruz." dedi.

Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı

"GENÇLER, GELECEĞİMİZİN TEMİNATI"

Bakıcı, gençlerin havacılığa gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Öncelikle her Türk ailesinde olduğu gibi, her Türk asker doğar. Zaten buradaki bütün gençlerimize baktığınız zaman geleceğimizin teminatları. Onlar da gelecekte gökyüzündeki bizlerin yerini almak istiyorlar. Bizler de bu konuda rol model olduğumuz için ekibimiz adına hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı

"İNŞALLAH İLK KADIN SOLOTÜRK PİLOTU KIZIM OLUR"

Etkinliğe küçük kızıyla katılan Hüseyin Kaya, kızının SOLOTÜRK'e büyük ilgi duyduğunu anlattı.

Kızının pilotlarla buluşabilmek için sabah erken saatlerde uyandığını belirten Kaya, "Çok seviyor kızım SOLOTÜRK'ü. Sabah 07.00'de kalktı bugün, Murat abisiyle Erhan abisini görsün diye. Gelecekte inşallah pilot olmak istiyor hatta SOLOTÜRK pilotu olmak istiyor. İnşallah ilk kadın SOLOTÜRK pilotu kızım olur. Temennimiz o yönde." diye konuştu.

Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı

HAYALİ SOLOTÜRK OLMAK

Etkinliğe kardeşi Deniz ile katılan Ege Tandan Kömür de pilot olmayı istediğini ve daha önce SOLOTÜRK pilotlarından Yarbay Bakıcı ile tanıştığını ve yeniden görüşebilmek için programa geldiğini anlattı.

Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı

Kömür, "Kardeşim Deniz'in hayali SOLOTÜRK pilotu olmak. Yaptığım resmi pilotlara vereceğim. Ondan sonra da imzalattırıp eve gideceğiz." dedi.

Programın sonunda SOLOTÜRK ekibi, vatandaşların çizdiği resimleri, tişörtleri ve F-16 posterlerini imzaladı.

Kaynak: AA

Havacılık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göklerin çelik kanatları SOLOTÜRK zafer coşkusunu gençlerle paylaştı! Büyük gösteriye çağrı - Son Dakika

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