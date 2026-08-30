Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

Uzak Şehir dizisinin 3. sezonunda da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yaren Güldiken, çekimler başlamadan önce soluğu tatilde aldı. Rol arkadaşı Alper Çankaya ile yaşadığı aşkla da gündemde olan oyuncunun bikinili tatil fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÇEKİMLER ÖNCESİ DENİZ MOLASI

"Uzak Şehir" dizisindeki Pakize karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yaren Güldiken, üçüncü sezon çekimleri için kamera karşısına geçmeden önce dinlenme fırsatı buldu. Yorucu set temposu başlamadan önce arkadaşlarıyla birlikte sahillere akın eden genç oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Sezon arası boyunca bol bol tatil yapan Güldiken, plajdaki anlarını ölümsüzleştirdi.

"AĞLAYARAK DENİZE GİRDİM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Güldiken, tatil anılarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Bikinisiyle kamera karşısına geçerek fit fiziğini sergileyen oyuncu, peş peşe yayınladığı tatil karelerine "Ağlayarak denize girdim" notunu düştü. Başarılı oyuncunun bu esprili paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.