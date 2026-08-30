Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti - Son Dakika
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Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti

Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester\'e armağan etti
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La Liga 3. hafta maçında Real Madrid, Malaga'yı ağırladı. Real Madrid'de forma giyen Kylian Mbappe'nin kız arkadaşı Ester Exposito, Fransız yıldızın maçını tribünden takip etti. Mücadelenin 30. dakikasında ağları sarsan Mbappe, bu golü tribündeki Ester'e armağan etti. Ünlü oyuncunun bu anlardaki mutluluğu kameralara yansıdı.

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı konuk ettiği mücadelede futbolseverlere keyifli anlar yaşattı. 

ESTER EXPOSITO, MBAPPE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Sahadaki performans kadar tribündeki sürpriz bir isim de karşılaşmaya damga vurdu. Fransız süper yıldız Kylian Mbappe'nin oyuncu sevgilisi Ester Exposito, maçı tribünden takip edenler arasındaydı.

GOLÜNÜ ATTI, KIZ ARKADAŞINA ARMAĞAN ETTİ

Karşılaşmanın 30. dakikasında şık bir vuruşla Malaga ağlarını havalandıran Mbappe, gol sevincinde doğrudan tribünlere yöneldi. Attığı golü maçı heyecanla izleyen sevgilisi Ester Exposito'ya armağan eden yıldız futbolcunun o anları büyük alkış aldı. Tribündeki ünlü oyuncunun yaşadığı gurur ve mutluluk ise anbean kameralara yansıdı.

İşte o anlar: 

Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti
Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti
Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti

Kylian Mbappe, Real Madrid, Fransız, La Liga, Malaga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti - Son Dakika

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