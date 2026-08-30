30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi - Son Dakika
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30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Karaman’da düzenlenen törende, zafer coşkusunun önüne protokol tartışması geçti. Tören alanındaki oturma ve protokol düzeni nedeniyle Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Valilik Protokol Müdürü Ömer Yılmaz arasında sözlü tartışma yaşandı. Gergin anlar kameralara yansırken, aynı törende bazı siyasi parti il başkanlarının da protokol düzenine tepki gösterdiği belirtildi.

Karaman’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreninde protokol düzeni nedeniyle gerginlik yaşandı. AK Parti İl Başkanını ön sıraya alınması nedeniyle çıktığı iddia edilen gerginlik büyük bir krize neden oldu. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karaman Valiliği Protokol Müdürü Ömer Yılmaz arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar tören alanındaki kameralara yansıdı.

PROTOKOL DÜZENİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU 

Tören sırasında oturma ve protokol düzeni nedeniyle başlayan tartışmada, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Protokol Müdürü Ömer Yılmaz karşı karşıya geldi. Çevrede bulunan yetkililer yaşanan gerginliğin büyümemesi için araya girdi.

30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

"TERBİYESİZLİK YAPMA" DEDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde Kalaycı'nın Protokol Müdürü Yılmaz'a "Terbiyesizlik yapma" dediği duyuldu. Yılmaz ise bu sözlere, "Başkanım, terbiyeyi sizden öğrenmeyeceğim" diyerek karşılık verdi.

"KRİZ ÇIKARIRIM BURADA"

Tartışmanın devam ettiği sırada Kalaycı'nın yanında bulunanlara seslenerek Protokol Müdürü'nü işaret ettiği ve "Şunu alsana, İbrahim Bey. Bak kriz çıkarırım burada" ifadelerini kullandığı görüldü.

30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Araya giren diğer yetkililerin müdahalesiyle gerginlik sonlandırılırken resmi tören programı devam etti.

CHP VE YENİ PARTİ İL BAŞKANLARI DA TEPKİ GÖSTERDİ 

Aynı törende protokoldeki oturma düzeni nedeniyle CHP ve Yeni Parti il başkanlarının da duruma tepki gösterdiği ve tören alanını terk ettiği belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından kurumlar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hizb-i İslami Partisi, Karaman Belediyesi, Karaman Valiliği, Savaş Kalaycı, Ömer Yılmaz, Karaman, Tören, Son Dakika

Son Dakika 30 Ağustos 30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi - Son Dakika
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