30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Karaman’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreninde protokol düzeni nedeniyle gerginlik yaşandı. AK Parti İl Başkanını ön sıraya alınması nedeniyle çıktığı iddia edilen gerginlik büyük bir krize neden oldu. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Karaman Valiliği Protokol Müdürü Ömer Yılmaz arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar tören alanındaki kameralara yansıdı.

PROTOKOL DÜZENİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Tören sırasında oturma ve protokol düzeni nedeniyle başlayan tartışmada, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Protokol Müdürü Ömer Yılmaz karşı karşıya geldi. Çevrede bulunan yetkililer yaşanan gerginliğin büyümemesi için araya girdi.

"TERBİYESİZLİK YAPMA" DEDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde Kalaycı'nın Protokol Müdürü Yılmaz'a "Terbiyesizlik yapma" dediği duyuldu. Yılmaz ise bu sözlere, "Başkanım, terbiyeyi sizden öğrenmeyeceğim" diyerek karşılık verdi.

"KRİZ ÇIKARIRIM BURADA"

Tartışmanın devam ettiği sırada Kalaycı'nın yanında bulunanlara seslenerek Protokol Müdürü'nü işaret ettiği ve "Şunu alsana, İbrahim Bey. Bak kriz çıkarırım burada" ifadelerini kullandığı görüldü.

Araya giren diğer yetkililerin müdahalesiyle gerginlik sonlandırılırken resmi tören programı devam etti.

CHP VE YENİ PARTİ İL BAŞKANLARI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı törende protokoldeki oturma düzeni nedeniyle CHP ve Yeni Parti il başkanlarının da duruma tepki gösterdiği ve tören alanını terk ettiği belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından kurumlar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.