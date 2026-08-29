Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı - Son Dakika
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Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

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İstanbul Üsküdar’daki villasında ölü bulunan 37 yaşındaki yazar Murat Koparan’ın, eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından silahla intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

İstanbul Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu.

ESKİ EŞİYLE KONUŞTUKTAN SONRA İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan incelemede 37 yaşındaki Koparan'ın, eski eşi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında silahla kendini vurarak intihar ettiği belirlendi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ettiği aktarıldı.

Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

NE OLDU?

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yazar Murat Koparan ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü. Telefon görüşmesi sırasında, silah sesini duyan Elif Feyza Y. polise haber verdi.

İhbar üzerine villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile balkonuna ulaşarak içeri girdi. Villanın 3’üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

4 ÇOCUK BABASIYDI

Ekiplerin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.

Koparan’ın cenazesi Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Koparan’ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

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Son Dakika Üsküdar Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı - Son Dakika

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