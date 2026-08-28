Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önündeki otomobilin ani manevrasıyla karşılaşan otobüs sürücüsünün kazayı önlemeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü.

İstanbul Zeytinburnu'da meydana gelen İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2'Sİ AĞIR 17 KİŞİNİN YARALANDI

Kaza, Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış

KAZA KAMERADA: ANİ MANEVRA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün önünde ilerleyen ve sağa dönmek için ani manevra yapan otomobile çarpmamak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve otobüsün sitenin bahçe duvarına çarptığı görüldü.

Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış
Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Zeytinburnu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, İETT, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    suçlu otomobil sürücüsü otobüsün önüne makas atmış 4 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    otomobil insan öldürmekten yargılansın 2 0 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Kaçan otomobil sürücüsünü bulun ve cezalandırın ki bunun gibi kazaya sebebiyet verip hiçbirşey olmamış gibi yoluna devam edenlere ibret olsun.Belki otobüs şoförününde hatasıda vardır ama otomobil aynaya bakmadan sağa doğru kafa gösterdiği için çoğunlukta suçlu gibi.Yazık değilmi rahmetli olanlara ve ailelerine.Ölenlere Allah rahmet eylesin yakınlarının sabrını artırsın…Yaralılarada şifalar nasip etsin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
MAG’a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi MAG'a siber saldırı: 8,7 milyon müşteri verisi ele geçirildi
Uygulama noktalarını ifşa eden şüphelilere operasyon: 7 gözaltı Uygulama noktalarını ifşa eden şüphelilere operasyon: 7 gözaltı
Ereğli’de 73 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu Ereğli'de 73 yaşındaki kadın balkonda ölü bulundu
Bartın’da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti Bartın'da 3 kişiyi kurtarmak için denize giren emekli imam hayatını kaybetti
AK Parti’de 4 il başkanı görevden alındı AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı
Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı
Zabıtalar, engelli adamı tekme tokat dövdü Zabıtalar, engelli adamı tekme tokat dövdü

19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam dünyasına “ittifak“ çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına "ittifak" çağrısı
18:53
Fidan hoca gözaltına alındı
Fidan hoca gözaltına alındı
18:44
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti
Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti
18:00
Fed Başkanı Warsh’ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu
17:50
Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vadedip rüşvet istediler 4 kişi suçüstü yakalandı
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet istediler! 4 kişi suçüstü yakalandı
17:26
İstanbul’da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı
17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 20:08:09. #7.13#
SON DAKİKA: Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement