Korkunç kaza kamerada: Ani manevra yapan otomobile çarpmamaya çalışmış

Osman A:

Kaçan otomobil sürücüsünü bulun ve cezalandırın ki bunun gibi kazaya sebebiyet verip hiçbirşey olmamış gibi yoluna devam edenlere ibret olsun.Belki otobüs şoförününde hatasıda vardır ama otomobil aynaya bakmadan sağa doğru kafa gösterdiği için çoğunlukta suçlu gibi.Yazık değilmi rahmetli olanlara ve ailelerine.Ölenlere Allah rahmet eylesin yakınlarının sabrını artırsın…Yaralılarada şifalar nasip etsin.