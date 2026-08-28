Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı!

Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken akımlardan biri olan taşlı sticker (Gem-Maxxing) modası, yiyeceklerden eşyalara kadar pek çok alana yayılıyor. Renkli ve parlak taşların farklı yüzeylerde kullanıldığı trend, her yeni paylaşımla birlikte farklı bir görüntü ortaya çıkarıyor.

KYLIE JENNER TAŞLI PASTASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Akımın son dönemde öne çıkan örneklerinden biri Kylie Jenner’ın doğum günü pastası oldu. Renkli taşlarla süslenen pasta, trendin geniş kitleler tarafından fark edilmesine neden oldu.

HANDE ERÇEL, ABLASININ HAMİLE KARNINI SÜSLEDİ

Trend Türkiye’de de ünlü isimlerin paylaşımlarıyla karşılık buldu. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’in hamile karnını renkli taşlarla süsledi. Ortaya çıkan görüntü, akıma farklı bir yorum getirdi.

“2011’DE YAPMIŞTIM, KYLIE BENDEN GÖRMÜŞ”

Taşlı pasta akımı konuşulurken, 2011 yılına ait eski bir doğum günü fotoğrafı da esprili bir paylaşımla gündeme geldi. Fotoğrafta, jelibon ve renkli şekerlerle süslenmiş bir doğum günü pastası yer aldı.

Fotoğrafı paylaşan kişi, “2011’de yapmıştım, Kylie benden görmüş” sözleriyle günümüzdeki trende gönderme yaptı. Jelibonlarla süslenmiş pasta, akımın yıllar önceki eğlenceli bir örneği olarak dikkat çekti.

SOĞAN TURŞUSU DA AKIMA DAHİL OLDU

Taşlı sticker akımının son örneği ise bir fenomenin paylaşımıyla geldi. Fenomen, közlenmiş biber ve patlıcanın yanı sıra soğan turşusunu da renkli taşlarla süsledi.

“Bu ışıltılı hayatı biz seçtik Kyle” notuyla paylaşılan görüntüde, sofradaki yiyeceklerin rengarenk taşlarla süslendiği görüldü. Özellikle soğan turşusunun da akıma dahil edilmesi, trendin geldiği noktayı bir kez daha gösterdi.