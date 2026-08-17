AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın içinde bulunduğu otomobil, Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda başka bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası Usta ve koruması hastaneye kaldırılırken, her iki ismin de sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında korumasıyla birlikte hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Usta'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili <a class='keyword-sd' href='/leyla-sahin-usta-2/' title='Leyla Şahin Usta'>Leyla Şahin Usta</a> trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı

CENAZE TÖRENİNE GİDİYORDU 

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişindeki Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Kocaeli'ye eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ün cenaze törenine gitmek üzere yola çıkan Leyla Şahin Usta'nın bulunduğu otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı

Çarpışmanın ardından Usta ve araçta bulunan koruması hafif şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Usta ve koruması, daha sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Usta ile korumasının sağlık durumlarının iyi olduğu, kazaya bağlı olarak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI HASTANEYE GİTTİ

Kazayı öğrenen AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de hastaneye giderek Usta'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı

Jandarma ekipleri, iki otomobilin karıştığı kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta trafik kazası geçirdi, koruması ile birlikte yaralandı - Son Dakika
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