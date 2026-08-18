2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda - Son Dakika
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2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

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Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün TIR’a çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı kazada oyuncu Umut Oğuz’un kardeşi Okan Oğuz’un da yaralandığı ortaya çıktı. Bodrum’daki “Daha 17” dizisinin setine gitmek üzere yola çıkan Oğuz, vücudundaki kırıklar nedeniyle ameliyat öncesi yoğun bakıma alındı. Haberi Alanya’da alan Umut Oğuz ise kardeşinin yanına gitmek için yola çıktı.

Söke- Milas karayolunda yolcu otobüsünün bir TIR'a çarpması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada, ünlü oyuncu Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz da yaralandı. Dizi setine gitmek için yola çıktığı öğrenilen ve vücudunda kırıklar oluşan Oğuz, yoğun bakıma alındı.

KAZANIN BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Bu sabah saatlerinde Söke-Milas karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, bir TIR'la çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 18 yolcu da yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, otobüsün içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

'DAHA 17' DİZİSİNİN SETİNE GİDİYORDU

Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar arasında tanıdık bir ismin de olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Umut Oğuz'un kardeşi Okan Oğuz'un da kazayı geçiren otobüste bulunduğu öğrenildi. Gelen bilgilere göre; İzmir'de yaşayan Okan Oğuz, Bodrum'da çekimleri devam eden "Daha 17" isimli dizide drone operatörü olarak görev yapıyordu ve kaza sabahı sete ulaşmak amacıyla yola çıkmıştı.

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

APAR TOPAR YOLA ÇIKTI: KARDEŞİ YOĞUN BAKIMDA

Kaza haberini, oğluyla birlikte Alanya'da tatildeyken alan ünlü oyuncu Umut Oğuz, büyük bir şok yaşayarak apar topar kardeşinin bulunduğu hastaneye doğru yola çıktı. Feci kazayı yaralı olarak atlatan ancak vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi kırıklar tespit edilen Okan Oğuz'un, geçireceği ameliyat öncesinde hastanede yoğun bakım servisine alındığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda

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Son Dakika Magazin 2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda - Son Dakika

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