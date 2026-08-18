18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 65’inci duruşması dün başladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, Ekrem İmamoğlu’nun 18 yıllık aile dostu ve ortağı Seyfi Beyaz ifade verdi.

RÜŞVET NİTELİĞİNDE ÖDEMELERİ KABUL ETTİ

Beyaz, West Side isimli projede ruhsat ve iskân süreçlerinde rüşvet niteliğinde ödemeler yaptığını kabul ederek, daha önce savcılık makamına verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi.

SAVCILIKTA NE ANLATMIŞTI?

Dosyaya giren 25 Nisan, 14 Mayıs, 26 Mayıs ve 6 Ekim 2025 tarihli ifadeler, West Side projesinde ruhsat ve iskân süreçleri etrafında şekillendiği iddia edilen para, çek, taşınmaz ve başka menfaat taleplerine ilişkin çarpıcı iddialar içeriyor.

Seyfi Beyaz’ın en açık beyanlarından biri 26 Mayıs 2025 tarihli ek ifadesinde yer aldı. West Side’ın ruhsat ve iskân süreçlerini anlatan Beyaz, “Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskân ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık.” dedi.

Beyaz, talepler karşılanmadığı takdirde ruhsat ve iskân işlemlerinin sonuçlandırılmadığını öne sürerek kendisinin suçun faili değil, baskıya maruz kalan taraf olduğunu savundu. Müdafileri de olayların “irtikap” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

“3 MİLYON VERİRSENİZ İSKÂNI ALIRIM”

Seyfi Beyaz’ın 26 Mayıs tarihli ifadesindeki en dikkat çekici iddialardan biri, West Side’ın iskânı için 3 milyon TL talep edildiği yönündeki beyanı oldu.

Beyaz, yüzlerce hak sahibinin iskân alınamaması nedeniyle dava açtığını, elektrik ve su aboneliklerinin dahi yapılamadığını anlattı. İddiaya göre Adem Soytekin kendilerine “3 milyon verirseniz iskânınızı alırım.” dedi.

Beyaz, ortakların bu talebi kabul ettiğini ve ödemenin resmi kayıtlara sokulabilmesi için fatura istediklerini söyledi. Bunun üzerine KDV dahil 3 milyon 540 bin TL’lik fatura kesildiğini ve ödemenin yapıldığını beyan etti. Ancak Beyaz’a göre bu ödeme yapılmasına rağmen iskân yine çıkmadı.

3,54 MİLYONLUK FATURADAN SONRA BİR DE 100 BİN TL

Beyaz, 3 milyon TL’lik ödemenin üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen iskân sorununun çözülmediğini anlattı.

İfadesine göre Oktay Hamzaoğlu kendisini arayarak Adem Soytekin’le görüşmesini istedi. Beyaz, West Side’daki Mado’da Soytekin ile buluştuğunu, görüşmeye dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in de geldiğini ileri sürdü.

Beyaz’ın iddiasına göre Erçevik, “100.000 TL verirseniz bir günde hallederiz.” dedi.

Beyaz, teklifin kabul edildiğini, 100 bin liranın kısa süre içerisinde Adem Soytekin’e teslim edildiğini ve paranın verilmesinden iki gün sonra iskânın alındığını söyledi. İskân tarihinin 12 Kasım 2019 olduğunu belirtti ve para ödeme tarihi ile telefon sinyal kayıtlarının araştırılması halinde görüşmenin doğrulanabileceğini savundu.

“VERMESEYDİK İSKÂNI VERMEZLERDİ”

Beyaz’ın 6 Ekim 2025 tarihli ifadesi de aynı sürece ilişkin daha sert bir cümle içeriyor. West Side kapsamında Adem Soytekin’e verilen daire ve dükkânların bir bölümünün yaptığı işlerin karşılığı olduğunu söyleyen Beyaz, ardından şu ifadeyi kullandı:

“Ancak büyük kısmı ise belediyede karşılaşılan sorunlara ilişkin devredilen taşınmazlardır. (…) Zaten devir yapmasaydık iskânı vermezlerdi.”

Beyaz’ın bu beyanı, savcılıkta kendisine yöneltilen rüşvet suçlaması bakımından dosyanın en dikkat çekici anlatımlarından biri oldu.

7 DÜKKÂN, 5 DAİRE VE 3,5 MİLYON LİRALIK ÇEK İDDİASI

Beyaz, 6 Ekim’de verdiği ifadede, West Side’ın yapımı sırasında belediyeyle yaşanan sorunların çözümü amacıyla Adem Soytekin üzerinden pazarlıklar yürütüldüğünü öne sürdü.

Beyaz, dört proje ortağının yaptığı pazarlıkların ardından Soytekin’e o günkü değeriyle yaklaşık 10 milyon TL karşılığı olduğunu söylediği 7 dükkân ve 5 daire verdiklerini, ayrıca 3 milyon 500 bin TL bedelli çek ödediklerini anlattı.

Beyaz, çek koçanlarını bulamadığını, bu nedenle çeklerin hangi firma tarafından düzenlendiğini ve üzerinde kendi imzasının bulunup bulunmadığını hatırlamadığını belirtti.

HASAN İMAMOĞLU’NA 4 TAŞINMAZ: PARA GÖSTERMELİK YATIRILDI

Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu adına yapılan taşınmaz devirleriyle ilgili oldu. Beyaz, ilk anlatımında 5 dairenin 3 veya 4’ünün Hasan İmamoğlu adına devredildiğini söyledi. Kolluk araştırmalarında ise Hasan İmamoğlu’na 4 taşınmaz devredildiği tespitinin bulunduğu kendisine hatırlatıldı.

Beyaz bu tespiti reddetmedi ve “Doğrudur, olabilir.” dedi. Ancak asıl dikkat çeken iddia ödeme yöntemine ilişkin oldu. Beyaz, bu taşınmazların devri sırasında dört şirketten oluşan adi ortaklığın banka hesabına “göstermelik olarak” para yatırıldığını, yatırılan paranın daha sonra elden geri alındığını ileri sürdü.

Beyaz’ın ifadesine göre parayı geri almaya gelenler arasında Tuncay Yılmaz ile Hasan İmamoğlu da bulunuyordu. Beyaz, para çekme dekontunu ve paranın kimden kime teslim edildiğine ilişkin bilgileri savcılığa sunacaklarını da söyledi.

“HASAN İMAMOĞLU OFİSE GELİP PARAYI ELDEN GERİ ALDI”

Beyaz aynı iddiayı 25 Nisan tarihli ifadesinde de anlattı. West Side’da Hasan İmamoğlu’nun 3 daire aldığını, dairelere ilişkin normal satış bedelinin ödendiğini söyleyen Beyaz, Hasan İmamoğlu’nun daha sonra ofise gelerek ödenen bedelleri elden geri aldığını beyan etti.

Böylece dosyada, taşınmazların normal satış görüntüsü altında devredilip bedellerinin sonradan nakit olarak iade edildiği hususu yer aldı.

DAİRELERİN HASAN İMAMOĞLU’NA DEVRİ TALEBİ ÇALIK’TAN MI GELDİ?

Beyaz, 6 Ekim tarihli ifadesinde, dairelerin Hasan İmamoğlu adına geçirilmesi talebi dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık’tan geldiğini iddia etti. Beyaz, talebin yine Adem Soytekin üzerinden kendilerine iletildiğini ileri sürdü.

West Side’daki bir başka taşınmazın ise Beylikdüzü Belediyesinde çalışırken hayatını kaybeden bir personelin ailesine tahsis edildiği beyan edildi. Beyaz, belediye personelinin eşi ve çocukları için kendilerinden bir daire istendiğini, söz konusu ailenin yaklaşık 5-6 yıldır bu dairede yaşadığını anlattı.

Adem Soytekin’in dairenin belediyeye devredilmesini istediğini belirten Beyaz, kendilerinin en azından maliyet bedelini talep ettiklerini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

“ADEM’İN BELEDİYEDE ELİ KOLU UZUN”

Seyfi Beyaz, West Side’ın kaba inşaatını da Adem Soytekin’in yaptığını söyledi. Soytekin’in Mutlu İnşaat’la “gizli ortaklık” ilişkisi bulunduğunu ileri süren Beyaz, onun dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile “kuvvetli ilişkisi” olduğunu kendisinin ve diğer şirketlerin bildiğini savundu.

Beyaz’ın anlatımına göre belediyedeki sorunlar ortaya çıktığında proje ortaklarından Oktay Hamzaoğlu kendisine “Abi Adem Soytekin ile bir görüş, onun belediyede eli kolu uzun, bu işi halleder.” dedi.

FATİH KELEŞ İÇİN “İMAMOĞLU’NUN YÖNLENDİRMESİ” BEYANI

Beyaz’ın 14 Mayıs tarihli ek ifadesinde Fatih Keleş’e ilişkin de dikkat çekici bir iddia yer aldı. Beyaz, West Side projesinin mermer işlerinin Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesi ve Adem Soytekin’in aracılığıyla Fatih Keleş’e verildiğini, işin bedelinden yüksek fiyatla alındığını ileri sürdü.

Soytekin’in bu konuda çok ısrar ettiğini belirten Beyaz, belediyeyle ilişkilerini halletmesi nedeniyle bu durumu kabul ettiklerini söyledi.

“BELEDİYE BAŞKANI OLUNCA SÜREKLİ PARA İSTENDİ”

Beyaz’ın ifadeleri West Side ile de sınırlı kalmadı. 14 Mayıs tarihli ifadesinde, Beylikdüzü’nde yaptığı projelerden yalnızca üçünün Ekrem İmamoğlu dönemine denk geldiğini söyleyen Beyaz “Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra sürekli para istenmesi dolayısıyla ben o bölgede iş yapmak istemedim.” şeklinde beyanda bulundu.

Beyaz ayrıca İmamoğlu’nun Beylikdüzü ve sonrasında İBB Başkanı olduğu dönemlerde yaptığı inşaat işleri nedeniyle “sürekli bir şeyler istenmesinden” rahatsız olduğunu savundu.

2 LOCA, 7 DÜKKÂN VE 300 BİN TL SEÇİM OFİSİ KİRASI

Seyfi Beyaz’ın diğer savcılık ifadelerinde belediyeyle ilişkiler kapsamında başka talepler de bulunduğu ileri sürüldü.

Beyaz, bir projenin iskânı sırasında Trabzonspor’dan iki loca alınmasının istendiğini ve bu talebi Ekrem İmamoğlu’nun kardeşi Muzaffer Beyaz’a bizzat ilettiğini, White Corner, Beyaz City ve Mega Kent’teki 7 dükkânın seçim döneminde belediye tarafından ofis olarak kullanıldığını ancak kira ödenmediğini, 2019 yerel seçimleri öncesinde Seyrantepe’deki seçim koordinasyon merkezinin kirası için Tuncay Yılmaz’a 300 bin TL nakit verildiğini iddia etti.

“SUÇLAMAYI BU HALİYLE KABUL EDİYORUM”

Beyaz’ın 25 Nisan tarihli ifadesinin sonunda kullandığı sözler ise dosyanın hukuki açıdan en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Beyaz “Suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum. Ayrıca benden cebren alınan paralar dolayısıyla ilgili kamu görevlilerinden ve diğer kişilerden şikayetçiyim.” demişti.

Beyaz sonraki ifadelerinde ise kendisinin menfaat sağlayan değil, ruhsat ve iskân işlemlerinin yürütülebilmesi için para ve taşınmaz vermeye zorlanan taraf olduğunu savundu.