İmamoğlu\'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro\'sunu ödedim

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimleri öncesindeki adaylık sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Böcek, Ekrem İmamoğlu’nun kendisinden 15 milyon euro “maddi destek” istediğini ve bunun 5 milyon euroluk bölümünü “havala” olarak adlandırdığı kayıt dışı para transferi yöntemiyle gönderdiğini öne sürdü. Böcek ayrıca adaylık sürecinde Manisa’ya 950 bin euro götürdüğünü, oğlu aracılığıyla Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro gönderdiğini iddia etti.

“HATIRLADIĞI YENİ HUSUSLAR” İÇİN EK İFADE VERDİ

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 Haziran 2026 tarihinde verdiği ilk ifadenin ardından yeniden ifade verdi. “Hatırladığı yeni hususları” anlatmak istediğini belirterek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunan Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesindeki adaylık süreci ve gerçekleştirdiğini öne sürdüğü para transferlerine ilişkin yeni iddialarda bulundu. Böcek, adaylık için Özgür Özel’in talimatıyla Manisa’ya 950 bin euro götürdüğünü, oğlu aracılığıyla da Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro gönderdiğini iddia etti.

“15 MİLYON EURO MADDİ DESTEK İSTEDİ”

Böcek, ifadesinde Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda birtakım güvenceler aldığını öğrendiğini öne sürdü. Bunun üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemi Yasin Yellice ile İstanbul’a gittiğini anlatan Böcek, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi. Böcek, görüşmeye ilişkin şu iddiayı dile getirdi: “Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı belirttim.”

5 MİLYON EUROLUK “HAVALA” İDDİASI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Muhittin Böcek, İmamoğlu’nun istediğini öne sürdüğü 15 milyon euronun 5 milyon euroluk bölümünü nasıl gönderdiğini de ifadesinde anlattı. İstanbul’dan döndükten sonra seçim bütçesi için ayırdığı parayı tamamlamak amacıyla ismini açıklamadığı bir dostuna başvurduğunu belirten Böcek, söz konusu kişinin kendisine “havala” adı verilen kayıt dışı para transferi yönteminden bahsettiğini söyledi. Böcek, arkadaşının parayı elden taşımak yerine bu yöntemle daha güvenli ve hızlı şekilde teslim edebileceğini söylediğini ifade etti.

ŞİFRE OLARAK 100 TL’LİK BANKNOT KULLANILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Böcek’in iddiasına göre arkadaşı, yanında bulunan 100 TL’lik banknotun fotoğrafını çekerek ödemeyi yapacak kişiye gönderdi. Aynı 100 TL’lik banknotu, üzerinde isim ve telefon numarası bulunan bir not kağıdıyla zarfa koyarak kendisine verdiğini anlatan Böcek, arkadaşının, “Zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver. İstanbul Kapalıçarşı’da zarfı vererek parayı teslim alabilirler” dediğini öne sürdü. Böcek, söz konusu zarfı daha sonra Ekrem İmamoğlu’na teslim ettiğini iddia etti.

“NOT KAĞIDINDA TAÇ DÖVİZ YAZIYORDU”

Savcılığın parayı teslim alan kişinin kimliğine ve zarfın içerisindeki notun ayrıntılarına ilişkin sorularına da yanıt veren Böcek, kendisine yardımcı olduğunu söylediği kişinin kimliğini açıklamak istemedi. Böcek, not kağıdında ise İstanbul Kapalıçarşı’daki “Taç Döviz” isminin yer aldığını hatırladığını ifade etti.

“ZARFI İMAMOĞLU’NA TESLİM ETTİM”

Böcek, 16 Aralık 2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu’nu arayarak randevu aldığını, 17 Aralık’ta ise İstanbul’da yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde İmamoğlu ile baş başa görüştüğünü söyledi. Böcek, bu görüşmede yaşandığını öne sürdüğü süreci şöyle anlattı: “Burada kendisine dostumun vermiş olduğu, içerisinde 100 TL para ve not kağıdı bulunan zarfı teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Kalan ödemeyi ise kendisi tutuklandığı için yapamadım.”

5 MİLYON EUROLUK PARANIN İZİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma birimlerinin, Böcek’in iddiasına göre şifreli banknot yöntemiyle Kapalıçarşı’ya yönlendirilen 5 milyon euronun kaynağı ve hareketlerini araştırdığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında söz konusu paranın, Taç Döviz’de ele geçirildiği belirtilen ve “İBB kuryeleri” tarafından yönetildiği iddia edilen 5 milyar liralık para havuzuyla bağlantısının bulunup bulunmadığı da inceleme konusu oldu. Döviz bürolarından dört VIP araçla para taşındığı yönündeki tanık beyanları ile Böcek’in ifadesinde anlattığı para teslim yönteminin benzerliği de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.