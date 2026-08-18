İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim

İmamoğlu\'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro\'sunu ödedim
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, savcılığa verdiği ek ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun adaylık sürecinde kendisinden 15 milyon euro maddi destek istediğini, bunun 5 milyon eurosunu “havala” yöntemiyle gönderdiğini öne sürdü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ek ifadede 2024 yerel seçimleri öncesindeki adaylık sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Böcek, Ekrem İmamoğlu’nun kendisinden 15 milyon euro “maddi destek” istediğini ve bunun 5 milyon euroluk bölümünü “havala” olarak adlandırdığı kayıt dışı para transferi yöntemiyle gönderdiğini öne sürdü. Böcek ayrıca adaylık sürecinde Manisa’ya 950 bin euro götürdüğünü, oğlu aracılığıyla Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro gönderdiğini iddia etti.

“HATIRLADIĞI YENİ HUSUSLAR” İÇİN EK İFADE VERDİ

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 Haziran 2026 tarihinde verdiği ilk ifadenin ardından yeniden ifade verdi. “Hatırladığı yeni hususları” anlatmak istediğini belirterek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunan Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesindeki adaylık süreci ve gerçekleştirdiğini öne sürdüğü para transferlerine ilişkin yeni iddialarda bulundu. Böcek, adaylık için Özgür Özel’in talimatıyla Manisa’ya 950 bin euro götürdüğünü, oğlu aracılığıyla da Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro gönderdiğini iddia etti.

“15 MİLYON EURO MADDİ DESTEK İSTEDİ”

Böcek, ifadesinde Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda birtakım güvenceler aldığını öğrendiğini öne sürdü. Bunun üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemi Yasin Yellice ile İstanbul’a gittiğini anlatan Böcek, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi. Böcek, görüşmeye ilişkin şu iddiayı dile getirdi: “Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı belirttim.”

5 MİLYON EUROLUK “HAVALA” İDDİASI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Muhittin Böcek, İmamoğlu’nun istediğini öne sürdüğü 15 milyon euronun 5 milyon euroluk bölümünü nasıl gönderdiğini de ifadesinde anlattı. İstanbul’dan döndükten sonra seçim bütçesi için ayırdığı parayı tamamlamak amacıyla ismini açıklamadığı bir dostuna başvurduğunu belirten Böcek, söz konusu kişinin kendisine “havala” adı verilen kayıt dışı para transferi yönteminden bahsettiğini söyledi. Böcek, arkadaşının parayı elden taşımak yerine bu yöntemle daha güvenli ve hızlı şekilde teslim edebileceğini söylediğini ifade etti.

ŞİFRE OLARAK 100 TL’LİK BANKNOT KULLANILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Böcek’in iddiasına göre arkadaşı, yanında bulunan 100 TL’lik banknotun fotoğrafını çekerek ödemeyi yapacak kişiye gönderdi. Aynı 100 TL’lik banknotu, üzerinde isim ve telefon numarası bulunan bir not kağıdıyla zarfa koyarak kendisine verdiğini anlatan Böcek, arkadaşının, “Zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver. İstanbul Kapalıçarşı’da zarfı vererek parayı teslim alabilirler” dediğini öne sürdü. Böcek, söz konusu zarfı daha sonra Ekrem İmamoğlu’na teslim ettiğini iddia etti.

İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim

“NOT KAĞIDINDA TAÇ DÖVİZ YAZIYORDU”

Savcılığın parayı teslim alan kişinin kimliğine ve zarfın içerisindeki notun ayrıntılarına ilişkin sorularına da yanıt veren Böcek, kendisine yardımcı olduğunu söylediği kişinin kimliğini açıklamak istemedi. Böcek, not kağıdında ise İstanbul Kapalıçarşı’daki “Taç Döviz” isminin yer aldığını hatırladığını ifade etti.

İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim

“ZARFI İMAMOĞLU’NA TESLİM ETTİM”

Böcek, 16 Aralık 2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu’nu arayarak randevu aldığını, 17 Aralık’ta ise İstanbul’da yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde İmamoğlu ile baş başa görüştüğünü söyledi. Böcek, bu görüşmede yaşandığını öne sürdüğü süreci şöyle anlattı: “Burada kendisine dostumun vermiş olduğu, içerisinde 100 TL para ve not kağıdı bulunan zarfı teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Kalan ödemeyi ise kendisi tutuklandığı için yapamadım.”

5 MİLYON EUROLUK PARANIN İZİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma birimlerinin, Böcek’in iddiasına göre şifreli banknot yöntemiyle Kapalıçarşı’ya yönlendirilen 5 milyon euronun kaynağı ve hareketlerini araştırdığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında söz konusu paranın, Taç Döviz’de ele geçirildiği belirtilen ve “İBB kuryeleri” tarafından yönetildiği iddia edilen 5 milyar liralık para havuzuyla bağlantısının bulunup bulunmadığı da inceleme konusu oldu. Döviz bürolarından dört VIP araçla para taşındığı yönündeki tanık beyanları ile Böcek’in ifadesinde anlattığı para teslim yönteminin benzerliği de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu, Politika, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Akiblis Dövücü Akiblis Dövücü:
    ne hikaye yazdınız lan 12 11 Yanıtla
  • Dr Yücel Özen Dr Yücel Özen:
    bu iftiralara hala inanan varmı? 12 8 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    BUDA MI GOL DEĞİL 10 7 Yanıtla
  • Emrah Güner Emrah Güner:
    Birisi Rüşvet isteyince yetkili birimlere vermeden önce varsa delille şikayette bulunuluyor Sn Muhuttin bey abi sen alışmışsın işini rüşvetle çözmeye zora gelince onlar istedi, her isteyene istediğini veriyormusunuz banada lazım 10m TL kadar ev alacam :) Rüşveti alanda verende göz yumanda suçludur. Herkesin cezasının en ağır şekilde verilmesi temenni ve dileklerimle. işini layıkıyla yapan tüm kamu görevlilerimize teşekkürler saygılar ve sonsuz şükranlarımla. 6 5 Yanıtla
  • kurum.nil.idil@gmail.com [email protected]:
    He he. Bahsedilen para çok komik bir rakam İBB için. İBBnin 1 haftalık otopark geliri 3 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İtalyan otomotiv devinin ilk “elektriklisi“ rekor fiyata satıldı İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı
Bursa’da aynı adrese 15 sipariş verildi Kuryeler neye uğradığını şaşırdı Bursa'da aynı adrese 15 sipariş verildi! Kuryeler neye uğradığını şaşırdı
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
İmzayı attı Batshuayi’nin yeni takımı çok sürpriz İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz
Zeytinburnu’nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti Zeytinburnu'nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
Beşiktaş’tan Dusan Vlahovic için videolu paylaşım Hülya Avşar sürprizi Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic için videolu paylaşım! Hülya Avşar sürprizi
Galatasaray’dan Amedspor’a transfer Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
Gençlerbirliği’nden Lukaku’ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var Gençlerbirliği'nden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var
Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona’ya geri döndü Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona'ya geri döndü
Aziz Yıldırım’dan sert uyarı: Böyle olmaz Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz

16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:57
İspanya Arda Güler’i konuşuyor Mourinho’nun Real Madrid’inde...
İspanya Arda Güler'i konuşuyor! Mourinho'nun Real Madrid'inde...
15:42
Mustafa Bozbey CHP’den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
15:23
Roberto Carlos Müslüman oldu
Roberto Carlos Müslüman oldu
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
15:00
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi
14:49
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber Kardeşi yoğun bakımda
2 kişinin öldüğü otobüs kazasından ünlü oyuncuya kötü haber! Kardeşi yoğun bakımda
14:31
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:11
Görüntü başkent Ankara’dan Rezilliği görenler telefona sarıldı
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı
12:30
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var
12:21
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 16:33:34. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.