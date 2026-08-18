Cemal Enginyurt\'un oğluna \'kara para\' soruşturması: İfadeye çağrıldı

İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'u ve birlikte hareket ettiği Mehmet Sedat Erge'yi, 'halk sağlığını bozma' ve 'kara para aklama' suçlamaları yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

"PERFORMANS ARTIRICI VE YASAKLI MADDELERİN SATIŞI" İDDİASI

Soruşturmanın başlamasına neden olan ihbar bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.

Buna göre, Ankara’da faaliyet gösteren “Red GYM” isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ile çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, kayıt dışı şekilde satışının yapıldığına ilişkin iddialar yer alıyor.