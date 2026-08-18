Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı

Cemal Enginyurt\'un oğluna \'kara para\' soruşturması: İfadeye çağrıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başsavcılığı, Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge'yi 'halk sağlığını bozma' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla ifadeye çağırdı.

İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'u ve birlikte hareket ettiği Mehmet Sedat Erge'yi, 'halk sağlığını bozma' ve 'kara para aklama' suçlamaları yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı

"PERFORMANS ARTIRICI VE YASAKLI MADDELERİN SATIŞI" İDDİASI

Soruşturmanın başlamasına neden olan ihbar bilgisi de soruşturma dosyasına girdi. 

Buna göre, Ankara’da faaliyet gösteren “Red GYM” isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ile çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, kayıt dışı şekilde satışının yapıldığına ilişkin iddialar yer alıyor.

Kaynak: DHA

Cemal Enginyurt, Mehmet Sedat, Milletvekili, Yeni Parti, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Nazım Arat Nazım Arat:
    Cemal Enginyurt geçmişinde BORSA FIRILDAKLIGINDAN HAPIS CEZASI almıştır. Siyasi firuldakligi sonradan geliyor. Oglu belki babasına ozendi 8 15 Yanıtla
  • MUAMMER BAHÇECİ MUAMMER BAHÇECİ:
    sıra bana gelmez diyenlere iyi bir mesaj... sayın bakanımızı tebrik ediyorum. 8 13 Yanıtla
  • murat özdemir murat özdemir:
    Nekadar nur yüzlü insanlar ;) 3 3 Yanıtla
  • Serkan Acar Serkan Acar:
    demekki boşuna özgürün yanına geçmemiş 4 2 Yanıtla
  • MUAMMER BAHÇECİ MUAMMER BAHÇECİ:
    ne mübarek adamlar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İtalyan otomotiv devinin ilk “elektriklisi“ rekor fiyata satıldı İtalyan otomotiv devinin ilk "elektriklisi" rekor fiyata satıldı
Bursa’da aynı adrese 15 sipariş verildi Kuryeler neye uğradığını şaşırdı Bursa'da aynı adrese 15 sipariş verildi! Kuryeler neye uğradığını şaşırdı
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
İmzayı attı Batshuayi’nin yeni takımı çok sürpriz İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz

16:33
Fenerbahçe’ye para yağacak 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
Fenerbahçe'ye para yağacak! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:42
Mustafa Bozbey CHP’den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
15:35
İmamoğlu’nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro’sunu ödedim
İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim
15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 16:48:42. #7.12#
SON DAKİKA: Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.