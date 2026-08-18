Denizolgun'un Kabrine Ziyaret - Son Dakika
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Denizolgun'un Kabrine Ziyaret

Denizolgun\'un Kabrine Ziyaret
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Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinin açılacak olması nedeniyle cemaat üyeleri ziyaret etti.

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrinin yarın sabah açılacağının öğrenilmesi üzerine çok sayıda cemaat üyesi tarafından ziyaret edilerek dualar okundu.

2016 yılında hayatını kaybeden mimar, eski milletvekili, eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün, yıllar sonra yeniden soruşturma gündemine taşınması ve mezarının yarın sabah açılmasına karar verilmesi üzerine cemaat mensupları kabir başına akın etti.

Gün boyu süren ziyaretlerde kabri çevreleyen çok sayıda cemaat üyesi dualar etti. Yarın sabah saatlerinde gerçekleştirilecek mezar açma işlemi öncesinde kabir çevresinde büyük bir insan yoğunluğu oluşurken, cemaat mensuplarının duaları eşliğinde ziyaretlerini sürdürdükleri görüldü.

Kaynak: İHA

İstanbul, Cemaat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizolgun'un Kabrine Ziyaret - Son Dakika

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