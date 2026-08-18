ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor

İsrail'in Türkiye sınırına yakın Suriye'deki Ebu el-Duhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail, Türkiye ve Suriye arasında yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve olası bir çatışmayı engellemek amacıyla bir "çatışmayı önleme" mekanizması oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

"TÜRİKİYE SALDIRI KONUSUNDA UYARILMADI"

Reuters'a konuşan Barrack, İsrail'in saldırısı öncesinde Türkiye'nin bilgilendirilmediğini belirtti. Barrack, Türkiye'nin İsrail'e ait uçağın kuzeye, Türk hava sahasına doğru ilerlediğini gözlemlemesi nedeniyle kendi savunma yanıtını hazırlayabilecek durumda olduğunu ifade etti.

Barrack, "Neyse ki, sakin kafalar durumun daha da kötüleşmesini engelleyebildi" diyerek, olayın daha ciddi bir Türkiye-İsrail gerilimine dönüşmesinin önüne geçildiğini söyledi.

ABD DEVREYE GİRDİ

Barrack, İsrail, Türkiye ve Suriye arasında gelecekte benzer olayların yaşanmasını engelleyecek doğrudan iletişim kanalları oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

ABD'li elçi, "Bu, İsrail, Suriye ve Türkiye'yi içeren bir çatışmayı önleme mekanizmasına olan ihtiyacı vurguluyor. Gelecekteki yanlış iletişimi önlemek için aktif olarak üzerinde çalıştığımız bir şey" ifadelerini kullandı.

Barrack ayrıca önceliğin gerilimi düşürmek ve tarafların daha ölçülü hareket edebilmesine imkan sağlamak olduğunu belirtti.

İSRAİL, SURİYE'DEKİ HAVA ÜSSÜNÜ VURDU

İsrail'in kuzeybatı Suriye'deki Ebu el-Duhur Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda pist ve depolama tesislerinin hedef alındığı bildirildi. Suriye devlet televizyonu, saldırıda 8 hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı yaşanmadı. İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin yorum yapmadı.

Türkiye, İsrail'in saldırısını kınarken, saldırının Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

TÜRKİYE-SURİYE YAKINLAŞMASI İSRAİL'İ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki hava üssünün, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını artırabileceği yönündeki değerlendirmeler nedeniyle İsrail açısından da önem taşıdığı belirtiliyor.

Ankara, Suriye'deki yeni yönetimin önemli destekçilerinden biri konumunda bulunuyor. Türkiye, Suriye ordusunun eğitimi ve ülkenin askeri ve kurumsal kapasitesinin yeniden inşası konusunda destek sağlıyor. Bu durum, Suriye'deki gelişmeler konusunda Türkiye ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarının daha görünür hale gelmesine neden oluyor.

"ASKERİ GÜÇTEN ÇOK DAHA UCUZ"

Barrack, ABD'nin taraflar arasında bilgi paylaşımı ve diyaloğu kolaylaştırdığını belirterek mevcut mekanizmanın daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'li elçi, askeri güce dayalı müdahaleleri "kinetik iletişim araçları" olarak nitelendirirken, taraflar arasında kurulacak iletişim kanallarına yatırım yapmanın çok daha düşük maliyetli olduğunu vurguladı.

Barrack'ın açıklamaları, İsrail'in Suriye'ye yönelik operasyonlarının Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelme riskini artırdığı bir dönemde Washington'ın İsrail-Türkiye-Suriye hattında yeni bir gerilim önleme mekanizması kurmaya çalıştığını ortaya koydu.