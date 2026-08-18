Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor - Son Dakika
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Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor

Seda Sayan\'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor
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Seda Sayan, lüks çantaların fiyatlarını eleştirerek çakma ürün kullandığını açıkladı. Ünlü sanatçı, birçok üründe bu tercihi yaptığını söylerken saat konusunda ise farklı düşündüğünü belirtti.

Seda Sayan, lüks tüketim alışkanlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Orijinal çantaların oldukça pahalı olduğunu belirten Sayan, yüksek fiyatlar ödemek yerine çakma ürünleri tercih ettiğini açıkça söyledi.

Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor

Paris'te yaşadığı bir anısını da paylaşan Sayan, kullandığı çantanın fermuarıyla ilgili yaşadığı olayı anlattı. Ünlü sanatçı, “Adamlar bile anlamadı, uzattım çantamı, fermuarını gösterdim. Baktı, bir saat uğraştı adam, verdi tekrar.” ifadelerini kullandı.

Çakma ürün kullanmaktan çekinmediğini belirten Sayan, bu konudaki düşüncesini de açıkça dile getirdi. Ünlü sanatçı, “5 bin, 10 bin euro vermeyin sakın. Gidip çakmaya para vereceğiz, hakikisine asla.” dedi.

Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor

Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben çakma da kullanıyorum. Güzelse alıyorum, ne var be?”

Orijinal ürünlerin fiyatlarının kendisi için fazla yüksek olduğunu söyleyen Sayan, “Çakma çanta kullanıyorum! Orijinali 5 bin euro ise vermem. Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, birçok üründe çakma kullanabileceğini söylerken saat konusunda ise bu tercihi yapmadığını belirtti. Sayan'ın açıklamaları, lüks ürünlerin yüksek fiyatlarıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

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Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor - Son Dakika

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