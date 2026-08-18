Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok

Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1'de verilen yaz arasını değerlendiren Lewis Hamilton, sevgilisi Kim Kardashian ile tatile çıktı. Birlikte vakit geçiren çiftin samimi tatil kareleri dikkat çekti.

Formula 1'in yıldız pilotu Lewis Hamilton, yoğun yarış takvimine verilen yaz arasında Kim Kardashian ile birlikte tatil yapıyor.

KEYİFLER YERİNDE 

Çift, deniz kenarında baş başa vakit geçirirken tatilden farklı kareler paylaştı. Görüntülerden birinde Hamilton'ın Kardashian'ı salıncakta izlediği, bir başka karede ise çiftin sahilde birbirine sarılarak yürüdüğü görülüyor.

Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok

SAMİMİ POZLAR VERDİLER

Hamilton ile Kardashian tatilde birlikte ayna karşısına da geçti. Kardashian'ın çektiği karede Hamilton'ın sevgilisine sarılarak poz verdiği görülüyor. Sahilde yürüyüş yapan ve birlikte vakit geçiren çiftin yeni tatil kareleri, birlikteliklerinin devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok
Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok

Lewis Hamilton, Kim Kardashian, Formula 1, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cemil Budak Cemil Budak:
    Levi's yeni motor almış kendine 0 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Hamilton'u hak etmiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YHT biletlerine zam: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu YHT biletlerine zam: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu?
Komşularına dehşeti yaşattı: Takıntılı olduğu kadının annesini bıçakladı İlk vukuatı da değilmiş Komşularına dehşeti yaşattı: Takıntılı olduğu kadının annesini bıçakladı! İlk vukuatı da değilmiş
Beyoğlu sokakları kana bulandı Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı Beyoğlu sokakları kana bulandı! Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı
Messina Müzesi’nden Rönesans eserleri çalındı: 2’si bulundu, 4’ü kayıp Messina Müzesi'nden Rönesans eserleri çalındı: 2'si bulundu, 4'ü kayıp
Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu Yaşlı gördü horozlandı: Sopayı yiyince duruldu
Zeynep Bastık bekarlığa veda etti Duvağındaki o detay dikkat çekti Zeynep Bastık bekarlığa veda etti! Duvağındaki o detay dikkat çekti
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti 28 milyon euroluk yıldız geliyor Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor

08:25
Marcus Rashford’dan Galatasaray’a yeşil ışık Şartlar oluşursa gelecek
Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek
08:19
Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi Apar topar açıklama yapıldı
Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi! Apar topar açıklama yapıldı
08:13
Galatasaray’dan yıldız isim için geri adım Transfer rafa kalktı
Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı
07:49
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma Rabia Coşkun gözaltına alındı
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı
07:15
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı
Trump’tan uzatma sinyali gelmedi, piyasalar alev aldı
06:08
YKS sonuçları açıklandı Kayıtlar 24-28 Ağustos’ta
YKS sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta
00:07
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 08:54:37. #7.13#
SON DAKİKA: Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.