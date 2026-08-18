3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

Raporun dosyaya eklenmesinin ardından Kütahyalı’nın Avukatı İsmail Mirşad Albayrak tarafından tutukluluğa yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edildi. İtirazın kabul edilmesiyle birlikte Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.

Soruşturma kapsamında önce Adana Kürkçüler Cezaevine gönderilen, ardından İstanbul Maltepe Cezaevine nakledilen Kütahyalı'nın dosyasına, soruşturmadaki konumuna ve finansal hareketlerine ilişkin detaylı bir bilirkişi raporu eklendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında 18 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun tutuklanmıştı.

BAKANLIK’TAN MASAK VURGUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada operasyonun arkasında ciddi bir mali takip süreci bulunduğunu ifade etmişti. Gürlek, sürecin tamamen MASAK raporları doğrultusunda ilerlediğini belirtmişti. Kütahyalı’nın para hareketleri nedeniyle incelemeye takıldığına dikkat çeken Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine para aktarımı ve aracılık iddialarının araştırıldığını söylemişti.

“İLLEGAL BAHİS SİTELERİNE PARA TRAFİĞİ” İDDİASI

Bakan Gürlek açıklamasında, “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı ilerliyor. Para hareketleri sırasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme ve aracılık etme gibi iddialar bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.