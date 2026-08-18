3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında 18 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında 18 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA EKLENDİ, TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında önce Adana Kürkçüler Cezaevine gönderilen, ardından İstanbul Maltepe Cezaevine nakledilen Kütahyalı'nın dosyasına, soruşturmadaki konumuna ve finansal hareketlerine ilişkin detaylı bir bilirkişi raporu eklendi.

Raporun dosyaya eklenmesinin ardından Kütahyalı’nın Avukatı İsmail Mirşad Albayrak tarafından tutukluluğa yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edildi. İtirazın kabul edilmesiyle birlikte Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun tutuklanmıştı. 

BAKANLIK’TAN MASAK VURGUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada operasyonun arkasında ciddi bir mali takip süreci bulunduğunu ifade etmişti. Gürlek, sürecin tamamen MASAK raporları doğrultusunda ilerlediğini belirtmişti. Kütahyalı’nın para hareketleri nedeniyle incelemeye takıldığına dikkat çeken Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine para aktarımı ve aracılık iddialarının araştırıldığını söylemişti.

“İLLEGAL BAHİS SİTELERİNE PARA TRAFİĞİ” İDDİASI

Bakan Gürlek açıklamasında, “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı ilerliyor. Para hareketleri sırasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme ve aracılık etme gibi iddialar bulunuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı, Dolandırıcılık, Gündem, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    beyaz Tv de işe devamke 3 0 Yanıtla
  • Hakan T Hakan T:
    içerde daha iyiydi en azından boşnaklar mutluydu 2 0 Yanıtla
  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Yıkama yağlamaya devam 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Resmi Gazete’de yayınlandı: ÖSYM Başkanı Ersoy görevde kaldı, 10 üniversiteye yeni rektör atandı Resmi Gazete'de yayınlandı: ÖSYM Başkanı Ersoy görevde kaldı, 10 üniversiteye yeni rektör atandı
Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün’ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı

22:19
Önce Galatasaray formasını imzaladı, ardından transferini açıkladı Cimbom’a geliyor
Önce Galatasaray formasını imzaladı, ardından transferini açıkladı! Cimbom'a geliyor
22:13
Melih Meriç’e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş’in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı
Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı
21:58
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Melih Meriç’e saldırı sonrası ilk açıklama
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Melih Meriç'e saldırı sonrası ilk açıklama
21:49
Gaziantep’te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: “Atanamayınca saldırdı“ iddiası
Gaziantep'te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: "Atanamayınca saldırdı" iddiası
20:47
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
20:46
Canlı anlatım: Kadıköy’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk gol geldi
19:49
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 22:49:54. #7.12#
SON DAKİKA: 3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.