Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti! En yakınını vurdu - Son Dakika
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Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti! En yakınını vurdu

Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti! En yakınını vurdu
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Elazığ’da küçükbaş hayvanlarını kurtlardan korumak için av tüfeğiyle ağılda nöbet tutan 61 yaşındaki M.K., gece duyduğu ses üzerine karanlığa ateş açtı. Kurt vurduğunu düşünen M.K., ağıla girdiğinde 51 yaşındaki eşi Hasret Kuş’u kanlar içinde buldu. Hasret Kuş hayatını kaybederken M.K. gözaltına alındı.

Elazığ’da gece saatlerinde yaşanan talihsiz olay bir ailenin hayatını kararttı.

AĞILDA SİLAHLI 'KURT' NÖBETİ

Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. İki gün önce besledikleri küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla kurtların girdiğini fark eden hayvan sahibi M.K. (61), benzer bir saldırıyı önlemek amacıyla av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde ağıldan gelen sesler üzerine harekete geçen M.K., kurtların tekrar geldiğini düşünerek yanında bulundurduğu av tüfeğiyle sesin geldiği yöne doğru rastgele ateş açtı.

VURULAN KİŞİNİN EŞİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Silah sesinin ardından bir vurulma sesi duyan yaşlı adam, durumu kontrol etmek için ağıla gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. M.K., kurt vurduğunu zannederken 51 yaşındaki eşi Hasret Kuş'u kanlar içinde yerde yatarken buldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI, KOCA GÖZALTINDA

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ve kontrolde, Hasret Kuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini yanlışlıkla vurarak ölümüne sebep olan M.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Olaylar, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti! En yakınını vurdu - Son Dakika

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