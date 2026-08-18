Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge, sahne tarzıyla bir kez daha dikkat çekti. 2015 yılında çıkardığı “Miş Miş” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı, ardından “Yankı”, “Ben Bazen”, “Öpücem” ve “Aşkın Olayım” gibi hit parçalarıyla kariyerini sürdürdü.

Son dönemde özel hayatıyla da gündeme gelen Simge, Mart ayında DJ ve müzik prodüktörü İlkay Şencan ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi. Temmuz ayında yollarını ayıran ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını silerek birbirlerini takipten çıkardı.

Özel hayatındaki gelişmelerin ardından sahne çalışmalarına devam eden Simge, bu kez tercih ettiği kostümle adından söz ettirdi. Çiçek detaylı dantel bikinisiyle sahneye çıkan şarkıcı, renkli ve iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Simge'nin çiçek motiflerini öne çıkardığı sahne kombini, yaz konserlerinin enerjisini yansıtan dikkat çekici detaylardan biri oldu. Ünlü şarkıcının sahnedeki görünümü hayranlarının da beğenisini kazandı.