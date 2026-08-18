Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Simge, sahne tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının çiçek detaylı kombini, iddialı görüntüsüyle öne çıktı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge, sahne tarzıyla bir kez daha dikkat çekti. 2015 yılında çıkardığı “Miş Miş” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı, ardından “Yankı”, “Ben Bazen”, “Öpücem” ve “Aşkın Olayım” gibi hit parçalarıyla kariyerini sürdürdü.

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Son dönemde özel hayatıyla da gündeme gelen Simge, Mart ayında DJ ve müzik prodüktörü İlkay Şencan ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi. Temmuz ayında yollarını ayıran ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını silerek birbirlerini takipten çıkardı.

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Özel hayatındaki gelişmelerin ardından sahne çalışmalarına devam eden Simge, bu kez tercih ettiği kostümle adından söz ettirdi. Çiçek detaylı dantel bikinisiyle sahneye çıkan şarkıcı, renkli ve iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Simge'nin çiçek motiflerini öne çıkardığı sahne kombini, yaz konserlerinin enerjisini yansıtan dikkat çekici detaylardan biri oldu. Ünlü şarkıcının sahnedeki görünümü hayranlarının da beğenisini kazandı.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Simge Sağın, Festival, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    edpsizliğin adı ne Zamandan beri cesurluk olmuş 2 3 Yanıtla
  • beratbursa37@gmail.com [email protected]:
    yahu sanatçı olmak soyunmak mı edepsizlik yapmak mı insanlara örnek olur sanatçı eskilere kurban olun siz 0 0 Yanıtla
  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    öbür tarafı düşünen yok 0 0 Yanıtla
  • Abdülkerim Demir Abdülkerim Demir:
    ahlaksızlığın adı cesurluk olmuş komik olmayın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Döşemealtı’nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı Döşemealtı'nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Kan donduran cinayet Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı
Fenerbahçe’nin transferine Tedesco engeli İzin vermedi Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Yüzüğü taktı Uzak Şehir’in Kadir’inin sır gibi sakladığı sevgilisi Yüzüğü taktı! Uzak Şehir'in Kadir'inin sır gibi sakladığı sevgilisi
Tek Libya’nın iki adresi: Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti ve Doğu Akdeniz’in yeni denklemi Tek Libya’nın iki adresi: Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti ve Doğu Akdeniz’in yeni denklemi
Serdal Adalı’nın talihsiz anı Basın toplantısında yere düştü Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü

12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:36
Geri dönüyor Icardi’nin yeni adresi bomba
Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba
11:35
Ünlü gıda devlerine “şeker“ soruşturması İşte o şirketlerin tam listesi
Ünlü gıda devlerine "şeker" soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
11:07
Odaya aldılar Galatasaray’dan Torreira için kritik hamle
Odaya aldılar! Galatasaray'dan Torreira için kritik hamle
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:17
8 ilde “şeker“ soruşturması 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 12:26:35. #7.12#
SON DAKİKA: Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.