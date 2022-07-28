Son Dakika Festival Haberleri

14:33 6. Çalı Köy Filmleri Festivali başladı 6. Çalı Köy Filmleri Festivali başladı Sinema tutuklarına doğada film izleme imkanı sunan Çalı Köy Filmleri Festivali bu yıl 6. kez gerçekleşiyor.

13:07 İLHAN İREM İÇİN AKM'DE TÖREN Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor.

12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem, Atatürk Kültür Merkezi'nde kendisine tören düzenlenmesini vasiyet etmişti. Vasiyeti yerine getirilen sanatçı törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

12:19 TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları devam ediyor TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar sürüyor.

12:15 TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi Otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım ve algoritma geliştiren gençlerin mücadele ettiği Robotaksi yarışması sona erdi.

11:40 İzmir haberleri... Sinemada İzmir Ekolünün Temelleri Atılıyor İzmir haber... İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı sona erdi. Urla’daki kampta Türkiye'de sinema adına önemli işlere imza atmış birçok isim, İzmirli genç sinemacı adaylarının projelerini dinledi ve onlara tecrübelerini aktardı.

09:41 Nepal'deki Gunla Festivali'nden Renkli Görüntüler LALİTPUR, 29 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde düzenlenen Gunla Festivali kutlamalarında geleneksel müzik yapaninsanlar, 29 Temmuz 2022.

22:38 Faroe Adaları'nda, geleneksel "festivalde" 100 şişeburunlu yunus katledildi Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda, her yıl düzenlenen "Grindadrap" festivalinde bu yıl 100 şişeburunlu yunus öldürüldü.

20:54 İranlı oyuncu ve yönetmen Reyhane Parsa, ikinci kısa filmini İstanbul'da çekti İranlı oyuncu ve yönetmen 23 yaşındaki Reyhane Parsa, senaryosunu yazdığı ikinci kısa filmi "Zaman Bir Mahi"nin çekimlerini İstanbul'da yaptı.

17:51 'Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi' Açıldı Odunpazarı Belediyesi tarafından Arasta Çarşısı’nın içine açılan ve seramiğin serüvenini anlatan ‘Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’nin açılış töreni yapıldı.

17:36 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Silopi'de ŞIRNAK'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Silopi Birlik Köyü Camisi'nde cuma namazını kıldırıp hutbe okudu.

16:53 TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları başladı TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'daki yarışmaların açılışı Yarışmaya katılanların çalışmaları Etkinlik alanından görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşması Ordu Valisi Tuncay Sonel'in konuşması Ordu Büyükşehir Belediye...

16:33 Ordu haber: ORDU'DA, SOLOTÜRK NEFES KESTİ Edinilen Ordu haberine göre ORDU'da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı.

16:10 Hatay yerel: 'çehov Vodvil' Expo 2021 Hatay Tiyatro Festivali'nde Seyirciyle Buluştu Hatay yerel haberi... EXPO 2021 Hatay Tiyatro Festivali kapsamında, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Çehov Vodvil' adlı oyun Antakyalı sanatseverlerle buluştu.

15:53 SOLOTÜRK, Ordu'da gösteri uçuşu yaptı Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

15:16 Köpekler kokusunu aldı! Cinsel içerik modeli cinsel organına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı Cinsel içerik modeli Grace Athanatos, cinsel organının içinde düğümlü bir prezervatife doldurulmuş 5.6 gr uyuşturucu maddeyle Sidney Olimpiyat Parkı'ndaki Marlo Müzik Festivali'ne girmeye çalışırken köpeklerin havlayınca yakayı ele verdi. Grace Evelyn olarak da bilinen genç kadın, üzerindeki miktar ticari miktar kadar olmasa da uyuşturucu madde bulundurmaktan suçlu bulundu.

14:48 Kahramanmaraş'ta tuhaf anlar! Aşık Mahzuni Şerif anısına konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali'nde konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi. Saatlerce şarkı söyleyen Avcı, bir ara sahneden inerek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

14:32 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hz. Nuh Peygamber bizim için ikinci Adem'dir" Şırnak Valiliği tarafından Cudi Dağında düzenlenecek olan Cudi Festivaline katılmak üzere kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cizre'de Nuh Peygamber Türbesi ve İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin kabrini ziyaret etti.

14:24 TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları başladı TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar başladı.

14:21 Fotoğraf: Rusya'nın Başkenti Moskova'da Flyboard Festivali MOSKOVA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da bir flyboard sporcusu bir parkta düzenlenen flyboard festivalinde performansını sergiliyor, 28 Temmuz 2022.Festivalde, farklı bölgelerden kadın ve erkek sporcular seyircilere hünerlerini sergiledi.

13:22 Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı İHA, TEKNOFEST'te yarışacak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri tarafından tasarlanan insansız hava aracı (İHA), Afyonkarahisar'da düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak.

12:51 Veli Ağbaba: "Siyaset Yaparsam Malatya'da Yaparım, Yapmazsam Siyaseti Bırakırım" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçimlerde nereden aday olacağıyla ilgili “Malatya’da siyaset yapıyorum, başka yerden aday olursam ayıp olur. Böyle bir tartışma benim dışımdadır. Siyaset yaparsam Malatya’da yaparım, yapmazsam siyaseti bırakırım" dedi.

11:19 İkinci Uluslararası Horon Festivali Trabzon'da Başladı Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliği’nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Horon Festivali”, dün başladı. ‘61 Ülke El Ele Hayde Horona’ sloganıyla, 31 Temmuz’a sürecek olan festivale, 61 ülkenin temsilcisi ile Çeçenistan, Endonezya, Filistin, Gürcistan, Hindistan, İran, Kıbrıs, Kosova, Moldova, Polonya, Rusya, Sırbistan, Ürdün, Yunanistan ve özerk Cumhuriyet Osetya’dan halk oyunları ekipleri katılım sağladı.

23:23 Meksika'da atın çarptığı adam hayatını kaybetti Meksika'da bir festivaldeki at yarışı etkinliği sırasında hızla giden atın başka bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi Kuruçeşme'de Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'ın içinde bulunduğu araç polis çevirmesine takıldı. Kameraları görünce yüzlerini gizleyen Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik halleri dikkatlerden kaçmadı. Bu durum "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu doğurdu.

21:12 Adana Şefler Kulübü'nün tanıtım kokteyli yapıldı Adana'da bir grup şef ve restoran işletmecisi tarafından kurulan Adana Şefler Kulübü'nün tanıtım kokteyli düzenlendi.

19:10 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Şırnak temasları kapsamında valiliği ve belediyeyi ziyaret etti.

19:06 Okan Tok'tan Enerji Dolu Yaz Şarkısı: Topuk Sesleri Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Okan Tok, kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan "Topuk Sesleri" ile sevenleriyle buluştu.

17:19 Usta Oyuncu İnkaya Gemlik Film Festivali'nde Konuştu: "Bugünden Bir Anı Olarak Verilen O Fidanlara İyi Bakın, Birkaç Sene Sonra Yakmasınlar" Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan öncülüğünde ünlü oyuncu Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin son gününde ödüller sahiplerini buldu. Törende, usta oyuncular Tamer Yiğit, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya ve Güven Kıraç’a ‘’Sinemaya Emek Ödülü", Erkan Can’a da ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ verildi. Birçok dalda ödül verilen gecede Şemsi İnkaya'nın konuşması dikkat çekti. İnkaya, "Bugünden bir anı olarak verilen zeytin fidanlarına iyi bakın, birkaç sene sonra yakmasınlar. Sahip çıkın ve iyi besleyin o fidanları, gümbürtüye gidip de yanmasınlar orman olarak" dedi.

17:06 Can Yaman Hakkında Bomba Aşk İddiası! Türkiye'deki şöhretini İtalya'ya taşıyan oyuncu Can Yaman, yine özel hayatıyla gündeme geldi. Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? İşte cevabı...

16:10 Jandarma'dan kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme Kadına yönelik şiddete karşı mücadele başlatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, broşür ile bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi.

15:28 Manisalı badmintoncu Ravza Bodur'dan Slovakya'da gümüş madalya Slovakya'da devam eden Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli badmintoncu Ravza Bodur gümüş madalya kazanarak, Manisa'nın gururu oldu.

15:06 İstanbul Cocktail Festival 2022 İçin Geri Sayıma Geçildi İstanbul Cocktail Festival, yaratıcı görünümleri, birbirinden farklı sunumları, her damak tadına uygun lezzetleri ve çeşitli alternatifleriyle yeme içme dünyasının yıldızı kokteylleri 20-21 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta kokteyl meraklılarıyla buluşturuyor. Festivalde çok sayıda sanatçı sahne alacak. İşte detaylar...

15:06 Ünlü sanatçı Ramona Zaharia, Türkiye'de Carmen'i canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi Ünlü Rumen mezzo-soprano Ramona Zaharia, "Burada muhteşem insanlarla tanıştım ve harika bir enerjiyle karşılandım. Türkiye'de olmaktan, çok harika şarkıcılarla yan yana şarkı söyleyip, rol almaktan dolayı da gerçekten çok memnunum." dedi.

15:01 Esenler'de yaz akşamları başladı Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Esenler Yaz Akşamları" programı İlker Yakın konseriyle başladı.

14:41 Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmaya katılan araçları inceledi Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın yenilikçi otomotiv teknolojilerine yönelik yeni girişimler çıkarmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirmek açısından önemine işaret...

13:02 Diyarbakır'ın geleneksel lezzeti ciğer kebabı coğrafi işaret aldı! Kahvaltıda bile yeniyor Diyarbakır'ın en sevilen lezzetlerinden olan ciğer kebabı coğrafi işaretle tescillendi. Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'de düzenlenen lansman etkinliğinde 1 ton ciğer kebabı dağıtıldı.

11:53 Diyarbakır, ciğer tartışmasına noktayı koydu: 1 ton ciğerle tescil belgesi açıklandı Diyarbakır, ciğer tartışmasına noktayı koydu: 1 ton ciğerle tescil belgesi açıklandı "Diyarbakır ciğeri" ve "Diyarbakır perdeli ciğeri", Türk Paten Kurumu tarafından tescillendi" Ciğer kimindir tartışmalarına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı son noktayı koydu.

11:43 Üreticilerden Başkan Gültak'a 'Üzüm Şenliği' teşekkürü Mersin'de geçtiğimiz hafta düzenlenen 'Üzüm Şenliği' dolayısıyla Esenli Mahallesi'ndeki üzüm üreticileri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret ederek teşekkür ettiler.

11:43 Büyükşehir'den bir ilk daha: Kayseri Altın Eller Festivali Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 17 şehirden 33 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçının katılacağı Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali düzenleyecek.

11:34 Bakan Varank'tan CHP'li Özel'e tepki: Gençlerin 'dayı'ya ihtiyacı yok SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivalindeki sözleri üzerine açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e tepki göstererek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir 'dayı'ya ihtiyacı yoktur" dedi.

11:21 Gemlik Film Festivali'nde ödül gecesi Gemlik Film Festivali'nde ödül gecesiBURSA Gemlik film festivalinde, usta oyuncular Tamer Yiğit, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya ve Güven Kıraç'a "Sinemaya Emek Ödülleri" takdim edilirken, Erkan Can'a "Eşref Kolçak Onur Ödülü" verildi.

09:23 BURAY GİRDAP, ÇOK SEVİLEN BİR ŞARKI OLACAK KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde sahne alan Türk pop müziği sanatçısı Buray, kısa süre önce yayına giren Girdap şarkısına çok güzel tepkiler geldiğini belirterek, Girdap'a tepkiler çok güzel, çok sevilen bir şarkı olacağı yönünde dedi.

08:13 Ağrı'da on binlerin katıldığı konser sosyal medyayı salladı Ağrı Doğubayazıt Stadyumu'nda 30 bin kişinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Birçok ünlü ismin sahne aldığı etkinliğe lazer gösterisiyle kalabalığı coşturan DJ damga vurdu.

23:03 Dünyaca ünlü Carmen Operası'na yoğun ilgi 13. Uluslararası Opera Festivali kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Carmen" operası, Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

22:42 Carmen Operası İstanbul'da sahnelendi KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da sahnelenen dünyaca ünlü Carmen Operasını izledi.

17:28 Rcep, Asean Ürünlerinin Çin Pazarına Erişimini Kolaylaştı NANNİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın (RCEP) bu yılın başında yürürlüğe girmesinden bu yana Tayland durian'ından Vietnam kahvesine ve Endonezya waffle'ına kadar ASEAN ülkelerinden giderek artan çeşitlilikte tarım ürünleri, eğlence ürünleri ve endüstriyel...

17:09 Venedik Film Festivali'ndeki tek Türk yapımı "Rutubet" dünya prömiyerini gerçekleştirecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle çekilen, Turan Haste'nin yönettiği "Rutubet" adlı kısa film, dünya prömiyerini 79. Venedik Film Festivali'nde yapacak.

16:47 Şırnak Valisi Bilgin: Cudi Festivali ile beraberlik ve kardeşlik duygusunu ortaya koymak istiyoruz ŞIRNAK'ta, Nuh'un Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen ve kutsal sayılan Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde Cudi Festivali'nin 2'ncisi 30 Temmuz'da düzenlenecek.

16:04 SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.

14:58 Nepal'de Ghantakarna Festivali Düzenlendi BHAKTAPUR, 27 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur kentinde halk Ghantakarna Festivali'nde kutlama yapıyor, 26 Temmuz 2022. Katmandu Vadisi'ndeki Newar topluluğunun üyeleri, kötü ruhları kovmak ve iyi şans getirmek için bu geleneksel festivali düzenliyor.

14:01 Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; "Tek kelimeyle omurgasızlık" AK Parti 25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Türk Tabipler Birliği Başkanı'na 'Sevgi Barış Dostluk Ödülü' verilmesini eleştirenleri 'Dar kafalı' olmakla suçlayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı sert bir dille eleştirdi.

13:41 Odunpazarı'nda Seramik Galerisi Açılıyor Odunpazarı Seramik Galerisi, 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 15.00’te açılacak.

09:03 GÜNDEM / 27 Temmuz 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katılacak.

00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi Temel Atma Töreni, Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni'ne katılacak, Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi ve Türbesi,...

21:06 Ekin Uzunlar Şarkılarıyla Kuzey Rüzgarı Estirdi Çarşamba Belediyesince düzenlenen Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında Ekin Uzunlar sevenleriyle buluştu.

19:59 Otonom araçlar kıyasıya yarıştı Otonom araçlar kıyasıya yarıştı Üniversite öğrencileri tasarladı, bu araçlar sürücüsüz şerit takibi yapıyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda üniversite öğrencilerinin tasarladığı ve sürücüsüz bir şekilde şerit takibi yapan araçlar nefes kesti.

18:59 Bakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle buluştu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal bilimler alanında başarılı öğrencilere ilgili bölümleri tercih etmeleri durumunda burs verildiğini belirterek, "TÜBİTAK olarak eşit ağırlık ve sözel bölümlerden yani Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Felsefe, İlahiyat,...

18:54 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turizmcilerle Bir Araya Geldi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) düzenlediği toplantıya katıldı.

18:13 BAKAN VARANK, ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi.

18:07 Bakan Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi.

17:50 33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 1 Ağustos'ta başlayacak Şile Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali", 33. kez, 1-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

16:38 Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentin hafta sonu hava yoluyla gelen 88 bin ziyaretçiyle Kovid-19 salgını sonrası günlük yabancı turist giriş rekorunu kırdığını bildirdi.

16:27 Opera festivali yarın "Carmen"i sanatseverlerle buluşturacak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde "Carmen" operası sanatseverlerle buluşacak.

16:26 Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları inceledi Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyanın konuştuğu bir ülke konumuna gelmesinde insansız hava araçlarında kullanılan otonom teknolojilerin etkili olduğunu söyledi.

16:13 Selvi Boylum Al Yazmalım şarkı nasıl yazıldı? Cahit Berkay'dan, Türkan Şoray'a yıllar sonra gelen aşk itirafı Yeşilçam'ın efsanesi Eşref Kolçak'ın anısına bu yıl ilki gerçekleşen Gemlik Film Festivali açılışına katılan Türkan Şoray ve usta müzisyen Cahit Berkay arasındaki diyalog festivale damga vurdu. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziğini yapan Berkay ise yıllar sonra Türkan Şoray'a aşık olduğunu sahnede itiraf etti.

15:57 Gazze'de Dövüş Sanatları Festivali GAZZE, 26 Temmuz (Xinhua) -- Gazze şehrinde Filistinli bir çocuk, dövüş sanatları festivali kapsamında tekvando yapıyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

15:53 Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları inceledi Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyanın konuştuğu bir ülke konumuna gelmesinde insansız hava araçlarında kullanılan otonom teknolojilerin etkili olduğunu söyledi.

11:58 Helenistik döneme ait tapınak gün yüzüne çıkartılıyor Helenistik dönemin tapınak merkezi olarak bilinen Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 13. yılına girdi.

11:24 Yenimahalle'de Kahve Festivali Düzenlenecek Yenimahalle’de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kahve Festivali’nde Türk Kahvesi grubundan 4’üncü nesil kahvecilere ve çikolata, şekerleme grubuna kadar 20’den fazla firma Yenimahalleliler ile buluşacak. Festival 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenecek.

01:15 "Filistin Geleneksel Kıyafet Günü" Gazze ve Batı Şeria'da kutlandı Her yıl 25 Temmuz'da kutlanan "Filistin Geleneksel Kıyafet Günü" münasebetiyle Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yöresel giysilerle kutlamalar yapıldı.

00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 26 Temmuz 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Atatürk Üniversitesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na, Aziziye ilçesinde Köy Yaşam Merkezi...

23:17 Bilişim Vadisi'nde Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye Bakan Varank katılacak BİLİŞİM Vadisi ve TEKNOFEST tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katılacak.

21:06 Malatyalı Hayranları "L Love You Hande" Diye Bağırdı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali"nin üçüncü gününde Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı'nda Hande Yener konserde hayranlarıyla buluştu.

21:06 Festival Yıldız Tilbe ile Sona Erdi Madrigal, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe, önceki akşam Karadeniz Ereğli 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahne aldı. Gece yarısı 02.30'a kadar süren festivalin son gününü yaklaşık 1 milyon kişi takip etti.

21:06 Erbaa'ya konsere giden Derya Uluğ uyanır uyanmaz yaprak sarması istedi Pandemi tedbirlerinin kaldırılması sonrası konserlerine hız veren şarkıcı Derya Uluğ, bu kez Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahne aldı. Erbaa Yaprak Festivali'ne katılan Uluğ, otelde dinlenirken gözünü açar açmaz yaprak sarması istediğini belirtti.

18:05 Arguvan Uluslararası Türkü Festivalinde 'Ekonomi ve Hayat' Konulu Panel Düzenlendi. Gazeteci Emin Çapa ve Barış Terkoğlu, 15. Arguvan Uluslararası Türkü Festivali kapsamında düzenlenen “Ekonomi ve Hayat” konulu panelde Arguvanlılarla bir araya geldi. Terkoğlu, "Türkiye’de herhangi bir mahkemeye gittiğinizde zenginle yoksul aynı hukukla yargılanıyor diyebilir misiniz? Ben diyemem, bunun kitabını yazdım" dedi. Çapa ise, "Şu anki Türkiye’deki ekonomik modele benim verdiğim isim ‘Erdoğanomics.’ Akıl ve bilimle hiçbir alakası yok" diye konuştu.

15:54 Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu Akdeniz Belediyesince, bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli Üzüm Şenliği', sıcak havaya rağmen büyük ilgi görürken, renkli görüntülere sahne oldu Mersin'de, Akdeniz Belediyesince bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli...

15:31 Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST'te sergilenecek Karabük'te lise öğrencilerinin ürettiği "Safrantech" ve "Karaşimşek" isimli elektrikli araçlar, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST 2022 sergisine katılmaya hak kazandı.

14:41 Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te göz doldurdu Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te göz doldurduKASTAMONU Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı elektrikli otomobil, 390 takım arasından finallere kalarak 10'uncu oldu.

13:36 Köfte yarışması renkli görüntülere sahne oldu İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde Gastronomi Günleri etkinlikleri çerçevesinde İnegöl Köftesi yeme yarışması düzenlendi.

12:44 Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı Tosya Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İpekyolu Fuarı için açılacak stantları kiralamak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın başvuruları alınmaya başlandı.

12:41 DOĞA TUTKUNU GAZİ: DOĞA EN BÜYÜK İLAÇ OLDU KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'Rotanı doğaya ayarla' sloganıyla düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne katılan doğa tutkunu gazi Hakan Erdoğan, 'Tedavi gördüğüm dönemde bazı sıkıntılar yaşadım, onun neticesinde kendimi daha sağlıklı bulabilmek için doğada bir şeyler yapmaya karar verdim.

12:31 CHP Kadın Kolları Myk Üyesi Pehlivan: "Çocuğuna 1 Liralık Çikolatayı Götüremeyenler Var" CHP Kadın Kolları MYK üyesi Fevziye Pehlivan, Türkiye’nin gerçek tablosunu ev ziyaretlerinde net bir şekilde gördüklerini belirtti. Pehlivan, “İnsanların mutfağında artık kazan kaynamıyor. Ekmek alamayan, çocuğuna 1 liralık çikolatayı götüremeyenler var. Gittiğimiz her yerde bir dokunup bin ah işitiyoruz" dedi.

12:09 Bağcılar Belediyesi Kosova'yı ziyaret etti Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, görev geldikten sonraki ilk resmi yurtdışı ziyaretini Kosova'ya yaptı.

12:03 Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'den Kosova'ya ziyaret Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, görev geldikten sonraki ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kosova'ya yaptı.

10:32 42 derecede su savaşıyla serinlediler Hava sıcaklığının 42 dereceyi aştığı Adana'da sıcaktan bunalan köylüler, çocuklarla birlikte su savaşı yaparak eğlendi.

10:24 SULTANBEYLİ'DE KONSERDE KAVGA SULTANBEYLİ Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde iki grup arasında kavga çıktı.

10:13 Türk Boyları Kültür Şöleni Yalova'da gerçekleşti Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (YAFEM) düzenlediği 25. Türk Boyları Kültür Şöleni Altınova'da yapıldı.

01:15 Binali Yıldırım: "2023'te er meydanına çıkacağız" AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Hani yenilen pehlivan güreşe doymaz, derler ya, aynen bizim muhalefet gibi. Ama tekrar biraz sonra er meydanına çıkacak güreşçilerimiz gibi 2023'te de bizler er meydanına çıkacağız" dedi.