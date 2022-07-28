Son Dakika Festival Haberleri

- 14:33 6. Çalı Köy Filmleri Festivali başladı
6. Çalı Köy Filmleri Festivali başladı Sinema tutuklarına doğada film izleme imkanı sunan Çalı Köy Filmleri Festivali bu yıl 6. kez gerçekleşiyor.
- 13:07 İLHAN İREM İÇİN AKM'DE TÖREN
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor.
- 12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem, Atatürk Kültür Merkezi'nde kendisine tören düzenlenmesini vasiyet etmişti. Vasiyeti yerine getirilen sanatçı törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- 12:19 TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları devam ediyor
TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar sürüyor.
- 12:15 TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi
Otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım ve algoritma geliştiren gençlerin mücadele ettiği Robotaksi yarışması sona erdi.
- 11:40 İzmir haberleri... Sinemada İzmir Ekolünün Temelleri Atılıyor
İzmir haber... İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı sona erdi. Urla’daki kampta Türkiye'de sinema adına önemli işlere imza atmış birçok isim, İzmirli genç sinemacı adaylarının projelerini dinledi ve onlara tecrübelerini aktardı.
- 09:41 Nepal'deki Gunla Festivali'nden Renkli Görüntüler
LALİTPUR, 29 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde düzenlenen Gunla Festivali kutlamalarında geleneksel müzik yapaninsanlar, 29 Temmuz 2022.
- Dün Dün 22:38 Faroe Adaları'nda, geleneksel "festivalde" 100 şişeburunlu yunus katledildi
Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda, her yıl düzenlenen "Grindadrap" festivalinde bu yıl 100 şişeburunlu yunus öldürüldü.
- Dün Dün 20:54 İranlı oyuncu ve yönetmen Reyhane Parsa, ikinci kısa filmini İstanbul'da çekti
İranlı oyuncu ve yönetmen 23 yaşındaki Reyhane Parsa, senaryosunu yazdığı ikinci kısa filmi "Zaman Bir Mahi"nin çekimlerini İstanbul'da yaptı.
- Dün Dün 17:51 'Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi' Açıldı
Odunpazarı Belediyesi tarafından Arasta Çarşısı’nın içine açılan ve seramiğin serüvenini anlatan ‘Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi’nin açılış töreni yapıldı.
- Dün Dün 17:36 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Silopi'de
ŞIRNAK'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Silopi Birlik Köyü Camisi'nde cuma namazını kıldırıp hutbe okudu.
- Dün Dün 16:53 TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları başladı
TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'daki yarışmaların açılışı Yarışmaya katılanların çalışmaları Etkinlik alanından görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşması Ordu Valisi Tuncay Sonel'in konuşması Ordu Büyükşehir Belediye...
- Dün Dün 16:33 Ordu haber: ORDU'DA, SOLOTÜRK NEFES KESTİ
Edinilen Ordu haberine göre ORDU'da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı.
- Dün Dün 16:10 Hatay yerel: 'çehov Vodvil' Expo 2021 Hatay Tiyatro Festivali'nde Seyirciyle Buluştu
Hatay yerel haberi... EXPO 2021 Hatay Tiyatro Festivali kapsamında, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Çehov Vodvil' adlı oyun Antakyalı sanatseverlerle buluştu.
- Dün Dün 15:53 SOLOTÜRK, Ordu'da gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
- Dün Dün 15:16 Köpekler kokusunu aldı! Cinsel içerik modeli cinsel organına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı
Cinsel içerik modeli Grace Athanatos, cinsel organının içinde düğümlü bir prezervatife doldurulmuş 5.6 gr uyuşturucu maddeyle Sidney Olimpiyat Parkı'ndaki Marlo Müzik Festivali'ne girmeye çalışırken köpeklerin havlayınca yakayı ele verdi. Grace Evelyn olarak da bilinen genç kadın, üzerindeki miktar ticari miktar kadar olmasa da uyuşturucu madde bulundurmaktan suçlu bulundu.
- Dün Dün 14:48 Kahramanmaraş'ta tuhaf anlar! Aşık Mahzuni Şerif anısına konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi
Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali'nde konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi. Saatlerce şarkı söyleyen Avcı, bir ara sahneden inerek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
- Dün Dün 14:32 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hz. Nuh Peygamber bizim için ikinci Adem'dir"
Şırnak Valiliği tarafından Cudi Dağında düzenlenecek olan Cudi Festivaline katılmak üzere kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cizre'de Nuh Peygamber Türbesi ve İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin kabrini ziyaret etti.
- Dün Dün 14:24 TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları başladı
TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar başladı.
- Dün Dün 14:21 Fotoğraf: Rusya'nın Başkenti Moskova'da Flyboard Festivali
MOSKOVA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da bir flyboard sporcusu bir parkta düzenlenen flyboard festivalinde performansını sergiliyor, 28 Temmuz 2022.Festivalde, farklı bölgelerden kadın ve erkek sporcular seyircilere hünerlerini sergiledi.
- Dün Dün 14:02 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak Müftülüğünü ziyaret etti, Cizre'de temaslarda bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Müftülüğünü ziyaret etti, Cizre ilçesinde temaslar gerçekleştirdi.
- Dün Dün 13:22 Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı İHA, TEKNOFEST'te yarışacak
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri tarafından tasarlanan insansız hava aracı (İHA), Afyonkarahisar'da düzenlenecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak.
- Dün Dün 12:51 Veli Ağbaba: "Siyaset Yaparsam Malatya'da Yaparım, Yapmazsam Siyaseti Bırakırım"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçimlerde nereden aday olacağıyla ilgili “Malatya’da siyaset yapıyorum, başka yerden aday olursam ayıp olur. Böyle bir tartışma benim dışımdadır. Siyaset yaparsam Malatya’da yaparım, yapmazsam siyaseti bırakırım" dedi.
- Dün Dün 11:19 İkinci Uluslararası Horon Festivali Trabzon'da Başladı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliği’nin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Horon Festivali”, dün başladı. ‘61 Ülke El Ele Hayde Horona’ sloganıyla, 31 Temmuz’a sürecek olan festivale, 61 ülkenin temsilcisi ile Çeçenistan, Endonezya, Filistin, Gürcistan, Hindistan, İran, Kıbrıs, Kosova, Moldova, Polonya, Rusya, Sırbistan, Ürdün, Yunanistan ve özerk Cumhuriyet Osetya’dan halk oyunları ekipleri katılım sağladı.
- 28.07.2022 28 Tem 23:23 Meksika'da atın çarptığı adam hayatını kaybetti
Meksika'da bir festivaldeki at yarışı etkinliği sırasında hızla giden atın başka bir ata çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
- 28.07.2022 28 Tem 23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi
Kuruçeşme'de Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'ın içinde bulunduğu araç polis çevirmesine takıldı. Kameraları görünce yüzlerini gizleyen Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik halleri dikkatlerden kaçmadı. Bu durum "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu doğurdu.
- 28.07.2022 28 Tem 21:12 Adana Şefler Kulübü'nün tanıtım kokteyli yapıldı
Adana'da bir grup şef ve restoran işletmecisi tarafından kurulan Adana Şefler Kulübü'nün tanıtım kokteyli düzenlendi.
- 28.07.2022 28 Tem 19:10 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Şırnak temasları kapsamında valiliği ve belediyeyi ziyaret etti.
- 28.07.2022 28 Tem 19:06 Okan Tok'tan Enerji Dolu Yaz Şarkısı: Topuk Sesleri
Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Okan Tok, kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan "Topuk Sesleri" ile sevenleriyle buluştu.
- 28.07.2022 28 Tem 17:19 Usta Oyuncu İnkaya Gemlik Film Festivali'nde Konuştu: "Bugünden Bir Anı Olarak Verilen O Fidanlara İyi Bakın, Birkaç Sene Sonra Yakmasınlar"
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan öncülüğünde ünlü oyuncu Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin son gününde ödüller sahiplerini buldu. Törende, usta oyuncular Tamer Yiğit, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya ve Güven Kıraç’a ‘’Sinemaya Emek Ödülü", Erkan Can’a da ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ verildi. Birçok dalda ödül verilen gecede Şemsi İnkaya'nın konuşması dikkat çekti. İnkaya, "Bugünden bir anı olarak verilen zeytin fidanlarına iyi bakın, birkaç sene sonra yakmasınlar. Sahip çıkın ve iyi besleyin o fidanları, gümbürtüye gidip de yanmasınlar orman olarak" dedi.
- 28.07.2022 28 Tem 17:06 Can Yaman Hakkında Bomba Aşk İddiası!
Türkiye'deki şöhretini İtalya'ya taşıyan oyuncu Can Yaman, yine özel hayatıyla gündeme geldi. Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? İşte cevabı...
- 28.07.2022 28 Tem 16:28 Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı
Samsun'un Bafra ilçesinde düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı.
- 28.07.2022 28 Tem 16:10 Jandarma'dan kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme
Kadına yönelik şiddete karşı mücadele başlatan Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, broşür ile bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi.
- 28.07.2022 28 Tem 15:28 Manisalı badmintoncu Ravza Bodur'dan Slovakya'da gümüş madalya
Slovakya'da devam eden Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli badmintoncu Ravza Bodur gümüş madalya kazanarak, Manisa'nın gururu oldu.
- 28.07.2022 28 Tem 15:06 İstanbul Cocktail Festival 2022 İçin Geri Sayıma Geçildi
İstanbul Cocktail Festival, yaratıcı görünümleri, birbirinden farklı sunumları, her damak tadına uygun lezzetleri ve çeşitli alternatifleriyle yeme içme dünyasının yıldızı kokteylleri 20-21 Ağustos tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta kokteyl meraklılarıyla buluşturuyor. Festivalde çok sayıda sanatçı sahne alacak. İşte detaylar...
- 28.07.2022 28 Tem 15:06 Ünlü sanatçı Ramona Zaharia, Türkiye'de Carmen'i canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi
Ünlü Rumen mezzo-soprano Ramona Zaharia, "Burada muhteşem insanlarla tanıştım ve harika bir enerjiyle karşılandım. Türkiye'de olmaktan, çok harika şarkıcılarla yan yana şarkı söyleyip, rol almaktan dolayı da gerçekten çok memnunum." dedi.
- 28.07.2022 28 Tem 15:01 Esenler'de yaz akşamları başladı
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Esenler Yaz Akşamları" programı İlker Yakın konseriyle başladı.
- 28.07.2022 28 Tem 14:41 Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmaya katılan araçları inceledi Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın yenilikçi otomotiv teknolojilerine yönelik yeni girişimler çıkarmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirmek açısından önemine işaret...
- 28.07.2022 28 Tem 13:02 Diyarbakır'ın geleneksel lezzeti ciğer kebabı coğrafi işaret aldı! Kahvaltıda bile yeniyor
Diyarbakır'ın en sevilen lezzetlerinden olan ciğer kebabı coğrafi işaretle tescillendi. Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'de düzenlenen lansman etkinliğinde 1 ton ciğer kebabı dağıtıldı.
- 28.07.2022 28 Tem 11:53 Diyarbakır, ciğer tartışmasına noktayı koydu: 1 ton ciğerle tescil belgesi açıklandı
Diyarbakır, ciğer tartışmasına noktayı koydu: 1 ton ciğerle tescil belgesi açıklandı "Diyarbakır ciğeri" ve "Diyarbakır perdeli ciğeri", Türk Paten Kurumu tarafından tescillendi" Ciğer kimindir tartışmalarına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı son noktayı koydu.
- 28.07.2022 28 Tem 11:43 Üreticilerden Başkan Gültak'a 'Üzüm Şenliği' teşekkürü
Mersin'de geçtiğimiz hafta düzenlenen 'Üzüm Şenliği' dolayısıyla Esenli Mahallesi'ndeki üzüm üreticileri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret ederek teşekkür ettiler.
- 28.07.2022 28 Tem 11:43 Büyükşehir'den bir ilk daha: Kayseri Altın Eller Festivali
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 17 şehirden 33 sanat dalının yer alacağı ve 31 sanatçının katılacağı Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali düzenleyecek.
- 28.07.2022 28 Tem 11:34 Bakan Varank'tan CHP'li Özel'e tepki: Gençlerin 'dayı'ya ihtiyacı yok
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivalindeki sözleri üzerine açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e tepki göstererek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir 'dayı'ya ihtiyacı yoktur" dedi.
- 28.07.2022 28 Tem 11:21 Gemlik Film Festivali'nde ödül gecesi
Gemlik Film Festivali'nde ödül gecesiBURSA Gemlik film festivalinde, usta oyuncular Tamer Yiğit, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya ve Güven Kıraç'a "Sinemaya Emek Ödülleri" takdim edilirken, Erkan Can'a "Eşref Kolçak Onur Ödülü" verildi.
- 28.07.2022 28 Tem 09:23 BURAY GİRDAP, ÇOK SEVİLEN BİR ŞARKI OLACAK
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde sahne alan Türk pop müziği sanatçısı Buray, kısa süre önce yayına giren Girdap şarkısına çok güzel tepkiler geldiğini belirterek, Girdap'a tepkiler çok güzel, çok sevilen bir şarkı olacağı yönünde dedi.
- 28.07.2022 28 Tem 08:13 Ağrı'da on binlerin katıldığı konser sosyal medyayı salladı
Ağrı Doğubayazıt Stadyumu'nda 30 bin kişinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Birçok ünlü ismin sahne aldığı etkinliğe lazer gösterisiyle kalabalığı coşturan DJ damga vurdu.
- 28.07.2022 28 Tem 02:36 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde piyanist Gülsin Onay konser verdi
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay konser verdi.
- 27.07.2022 27 Tem 23:03 Dünyaca ünlü Carmen Operası'na yoğun ilgi
13. Uluslararası Opera Festivali kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Carmen" operası, Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.
- 27.07.2022 27 Tem 22:42 Carmen Operası İstanbul'da sahnelendi
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da sahnelenen dünyaca ünlü Carmen Operasını izledi.
- 27.07.2022 27 Tem 17:28 Rcep, Asean Ürünlerinin Çin Pazarına Erişimini Kolaylaştı
NANNİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın (RCEP) bu yılın başında yürürlüğe girmesinden bu yana Tayland durian'ından Vietnam kahvesine ve Endonezya waffle'ına kadar ASEAN ülkelerinden giderek artan çeşitlilikte tarım ürünleri, eğlence ürünleri ve endüstriyel...
- 27.07.2022 27 Tem 17:09 Venedik Film Festivali'ndeki tek Türk yapımı "Rutubet" dünya prömiyerini gerçekleştirecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle çekilen, Turan Haste'nin yönettiği "Rutubet" adlı kısa film, dünya prömiyerini 79. Venedik Film Festivali'nde yapacak.
- 27.07.2022 27 Tem 16:47 Şırnak Valisi Bilgin: Cudi Festivali ile beraberlik ve kardeşlik duygusunu ortaya koymak istiyoruz
ŞIRNAK'ta, Nuh'un Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen ve kutsal sayılan Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde Cudi Festivali'nin 2'ncisi 30 Temmuz'da düzenlenecek.
- 27.07.2022 27 Tem 16:04 SOLOTÜRK Ordu'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu için prova yaptı.
- 27.07.2022 27 Tem 14:58 Nepal'de Ghantakarna Festivali Düzenlendi
BHAKTAPUR, 27 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in Bhaktapur kentinde halk Ghantakarna Festivali'nde kutlama yapıyor, 26 Temmuz 2022. Katmandu Vadisi'ndeki Newar topluluğunun üyeleri, kötü ruhları kovmak ve iyi şans getirmek için bu geleneksel festivali düzenliyor.
- 27.07.2022 27 Tem 14:01 Posbıyık'a yanıt, Çaturoğlu'ndan geldi; "Tek kelimeyle omurgasızlık"
AK Parti 25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Türk Tabipler Birliği Başkanı'na 'Sevgi Barış Dostluk Ödülü' verilmesini eleştirenleri 'Dar kafalı' olmakla suçlayan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı sert bir dille eleştirdi.
- 27.07.2022 27 Tem 13:41 Odunpazarı'nda Seramik Galerisi Açılıyor
Odunpazarı Seramik Galerisi, 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 15.00’te açılacak.
- 27.07.2022 27 Tem 09:03 GÜNDEM / 27 Temmuz 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katılacak.
- 27.07.2022 27 Tem 00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi Temel Atma Töreni, Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni'ne katılacak, Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi ve Türbesi,...
- 26.07.2022 26 Tem 21:06 Ekin Uzunlar Şarkılarıyla Kuzey Rüzgarı Estirdi
Çarşamba Belediyesince düzenlenen Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında Ekin Uzunlar sevenleriyle buluştu.
- 26.07.2022 26 Tem 19:59 Otonom araçlar kıyasıya yarıştı
Otonom araçlar kıyasıya yarıştı Üniversite öğrencileri tasarladı, bu araçlar sürücüsüz şerit takibi yapıyor Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda üniversite öğrencilerinin tasarladığı ve sürücüsüz bir şekilde şerit takibi yapan araçlar nefes kesti.
- 26.07.2022 26 Tem 18:59 Bakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle buluştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal bilimler alanında başarılı öğrencilere ilgili bölümleri tercih etmeleri durumunda burs verildiğini belirterek, "TÜBİTAK olarak eşit ağırlık ve sözel bölümlerden yani Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Felsefe, İlahiyat,...
- 26.07.2022 26 Tem 18:54 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turizmcilerle Bir Araya Geldi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) düzenlediği toplantıya katıldı.
- 26.07.2022 26 Tem 18:13 BAKAN VARANK, ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi.
- 26.07.2022 26 Tem 18:07 Bakan Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya geldi.
- 26.07.2022 26 Tem 17:50 33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 1 Ağustos'ta başlayacak
Şile Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali", 33. kez, 1-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
- 26.07.2022 26 Tem 16:48 Başkan Sarıcaoğlu: "Gücümüzü halkımızdan alıyoruz"
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Gücümüzü halkımızdan alıyoruz" dedi.
- 26.07.2022 26 Tem 16:38 Antalya salgın sonrası günlük yabancı turist rekorunu kırdı
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentin hafta sonu hava yoluyla gelen 88 bin ziyaretçiyle Kovid-19 salgını sonrası günlük yabancı turist giriş rekorunu kırdığını bildirdi.
- 26.07.2022 26 Tem 16:27 Opera festivali yarın "Carmen"i sanatseverlerle buluşturacak
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde "Carmen" operası sanatseverlerle buluşacak.
- 26.07.2022 26 Tem 16:26 Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları inceledi Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyanın konuştuğu bir ülke konumuna gelmesinde insansız hava araçlarında kullanılan otonom teknolojilerin etkili olduğunu söyledi.
- 26.07.2022 26 Tem 16:13 Selvi Boylum Al Yazmalım şarkı nasıl yazıldı? Cahit Berkay'dan, Türkan Şoray'a yıllar sonra gelen aşk itirafı
Yeşilçam'ın efsanesi Eşref Kolçak'ın anısına bu yıl ilki gerçekleşen Gemlik Film Festivali açılışına katılan Türkan Şoray ve usta müzisyen Cahit Berkay arasındaki diyalog festivale damga vurdu. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin müziğini yapan Berkay ise yıllar sonra Türkan Şoray'a aşık olduğunu sahnede itiraf etti.
- 26.07.2022 26 Tem 15:57 Gazze'de Dövüş Sanatları Festivali
GAZZE, 26 Temmuz (Xinhua) -- Gazze şehrinde Filistinli bir çocuk, dövüş sanatları festivali kapsamında tekvando yapıyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
- 26.07.2022 26 Tem 15:53 Bakan Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan araçları inceledi Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyanın konuştuğu bir ülke konumuna gelmesinde insansız hava araçlarında kullanılan otonom teknolojilerin etkili olduğunu söyledi.
- 26.07.2022 26 Tem 11:58 Helenistik döneme ait tapınak gün yüzüne çıkartılıyor
Helenistik dönemin tapınak merkezi olarak bilinen Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 13. yılına girdi.
- 26.07.2022 26 Tem 11:24 Yenimahalle'de Kahve Festivali Düzenlenecek
Yenimahalle’de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kahve Festivali’nde Türk Kahvesi grubundan 4’üncü nesil kahvecilere ve çikolata, şekerleme grubuna kadar 20’den fazla firma Yenimahalleliler ile buluşacak. Festival 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda düzenlenecek.
- 26.07.2022 26 Tem 01:15 "Filistin Geleneksel Kıyafet Günü" Gazze ve Batı Şeria'da kutlandı
Her yıl 25 Temmuz'da kutlanan "Filistin Geleneksel Kıyafet Günü" münasebetiyle Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yöresel giysilerle kutlamalar yapıldı.
- 26.07.2022 26 Tem 00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 26 Temmuz 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Atatürk Üniversitesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na, Aziziye ilçesinde Köy Yaşam Merkezi...
- 25.07.2022 25 Tem 23:17 Bilişim Vadisi'nde Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye Bakan Varank katılacak
BİLİŞİM Vadisi ve TEKNOFEST tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasını izlemeye yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank katılacak.
- 25.07.2022 25 Tem 21:06 Malatyalı Hayranları "L Love You Hande" Diye Bağırdı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali"nin üçüncü gününde Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı'nda Hande Yener konserde hayranlarıyla buluştu.
- 25.07.2022 25 Tem 21:06 Festival Yıldız Tilbe ile Sona Erdi
Madrigal, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe, önceki akşam Karadeniz Ereğli 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahne aldı. Gece yarısı 02.30'a kadar süren festivalin son gününü yaklaşık 1 milyon kişi takip etti.
- 25.07.2022 25 Tem 21:06 Erbaa'ya konsere giden Derya Uluğ uyanır uyanmaz yaprak sarması istedi
Pandemi tedbirlerinin kaldırılması sonrası konserlerine hız veren şarkıcı Derya Uluğ, bu kez Tokat'ın Erbaa ilçesinde sahne aldı. Erbaa Yaprak Festivali'ne katılan Uluğ, otelde dinlenirken gözünü açar açmaz yaprak sarması istediğini belirtti.
- 25.07.2022 25 Tem 18:05 Arguvan Uluslararası Türkü Festivalinde 'Ekonomi ve Hayat' Konulu Panel Düzenlendi.
Gazeteci Emin Çapa ve Barış Terkoğlu, 15. Arguvan Uluslararası Türkü Festivali kapsamında düzenlenen “Ekonomi ve Hayat” konulu panelde Arguvanlılarla bir araya geldi. Terkoğlu, "Türkiye’de herhangi bir mahkemeye gittiğinizde zenginle yoksul aynı hukukla yargılanıyor diyebilir misiniz? Ben diyemem, bunun kitabını yazdım" dedi. Çapa ise, "Şu anki Türkiye’deki ekonomik modele benim verdiğim isim ‘Erdoğanomics.’ Akıl ve bilimle hiçbir alakası yok" diye konuştu.
- 25.07.2022 25 Tem 16:41 Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı
Türkiye'nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üniversite tercihi yapacak adayları Balıkesir'e davet etti.
- 25.07.2022 25 Tem 15:54 Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu
Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu Akdeniz Belediyesince, bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli Üzüm Şenliği', sıcak havaya rağmen büyük ilgi görürken, renkli görüntülere sahne oldu Mersin'de, Akdeniz Belediyesince bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli...
- 25.07.2022 25 Tem 15:31 Karabük'te lise öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar TEKNOFEST'te sergilenecek
Karabük'te lise öğrencilerinin ürettiği "Safrantech" ve "Karaşimşek" isimli elektrikli araçlar, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST 2022 sergisine katılmaya hak kazandı.
- 25.07.2022 25 Tem 15:21 Mersin'de "Esenli Üzüm Şenliği" düzenlendi
Akdeniz Belediyesi tarafından üreticilerin katılımıyla "Esenli Üzüm Şenliği" yapıldı.
- 25.07.2022 25 Tem 14:41 Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te göz doldurdu
Liseli öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te göz doldurduKASTAMONU Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı elektrikli otomobil, 390 takım arasından finallere kalarak 10'uncu oldu.
- 25.07.2022 25 Tem 14:36 TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları 29-31 Temmuz'da yapılacak
TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda yarışmalar düzenlenecek.
- 25.07.2022 25 Tem 13:36 Köfte yarışması renkli görüntülere sahne oldu
İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde Gastronomi Günleri etkinlikleri çerçevesinde İnegöl Köftesi yeme yarışması düzenlendi.
- 25.07.2022 25 Tem 12:44 Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı
Tosya Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İpekyolu Fuarı için açılacak stantları kiralamak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın başvuruları alınmaya başlandı.
- 25.07.2022 25 Tem 12:41 DOĞA TUTKUNU GAZİ: DOĞA EN BÜYÜK İLAÇ OLDU
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen 'Rotanı doğaya ayarla' sloganıyla düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne katılan doğa tutkunu gazi Hakan Erdoğan, 'Tedavi gördüğüm dönemde bazı sıkıntılar yaşadım, onun neticesinde kendimi daha sağlıklı bulabilmek için doğada bir şeyler yapmaya karar verdim.
- 25.07.2022 25 Tem 12:31 CHP Kadın Kolları Myk Üyesi Pehlivan: "Çocuğuna 1 Liralık Çikolatayı Götüremeyenler Var"
CHP Kadın Kolları MYK üyesi Fevziye Pehlivan, Türkiye’nin gerçek tablosunu ev ziyaretlerinde net bir şekilde gördüklerini belirtti. Pehlivan, “İnsanların mutfağında artık kazan kaynamıyor. Ekmek alamayan, çocuğuna 1 liralık çikolatayı götüremeyenler var. Gittiğimiz her yerde bir dokunup bin ah işitiyoruz" dedi.
- 25.07.2022 25 Tem 12:09 Bağcılar Belediyesi Kosova'yı ziyaret etti
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, görev geldikten sonraki ilk resmi yurtdışı ziyaretini Kosova'ya yaptı.
- 25.07.2022 25 Tem 12:03 Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'den Kosova'ya ziyaret
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, görev geldikten sonraki ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kosova'ya yaptı.
- 25.07.2022 25 Tem 10:32 42 derecede su savaşıyla serinlediler
Hava sıcaklığının 42 dereceyi aştığı Adana'da sıcaktan bunalan köylüler, çocuklarla birlikte su savaşı yaparak eğlendi.
- 25.07.2022 25 Tem 10:24 SULTANBEYLİ'DE KONSERDE KAVGA
SULTANBEYLİ Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde iki grup arasında kavga çıktı.
- 25.07.2022 25 Tem 10:13 Türk Boyları Kültür Şöleni Yalova'da gerçekleşti
Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (YAFEM) düzenlediği 25. Türk Boyları Kültür Şöleni Altınova'da yapıldı.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Binali Yıldırım: "2023'te er meydanına çıkacağız"
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Hani yenilen pehlivan güreşe doymaz, derler ya, aynen bizim muhalefet gibi. Ama tekrar biraz sonra er meydanına çıkacak güreşçilerimiz gibi 2023'te de bizler er meydanına çıkacağız" dedi.
- 24.07.2022 24 Tem 23:10 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun'da incelemelerde bulundu.
- 24.07.2022 24 Tem 22:05 TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı tamamlandı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen TVF Pro Beach Tour Hopa Etabı, kadın ve erkeklerde oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi.
- 24.07.2022 24 Tem 21:43 AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Havza ilçesinde su arıtma tesisinin açılışına katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun'un Havza ilçesinde, su arıtma tesisinin açılışına katıldı.