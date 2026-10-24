Altın Portakal 'DAİMA' temasıyla açıldı, Menderes Samancılar'a onur ödülü verildi - Son Dakika
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Altın Portakal 'DAİMA' temasıyla açıldı, Menderes Samancılar'a onur ödülü verildi

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Altın Portakal \'DAİMA\' temasıyla açıldı, Menderes Samancılar\'a onur ödülü verildi
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen törenle 'DAİMA' temasıyla açıldı. Törende Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Onur Ödülü, Abdurrahman Keskiner ile Suzan Kardeş'e Emek Ödülü verildi; festival 31 Ekim'de sona erecek.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, törenle kapılarını açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde "DAİMA" temasıyla düzenlenen festivalin açılışı, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı.

Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay'ın üstlendiği gecede, hayatını kaybeden sinema oyuncuları ayakta alkışlarla yad edildi. Bugün vefat eden ve "Nev" sahne adıyla tanınan şarkıcı, besteci ve söz yazarı Nevzat Doğansoy da anıldı. Hafızalarda yer edinen Yeşilçam film müziklerini Emre Kınay seslendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Festival Başkanı Büşra Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, bu akşam 63 yıllık bir hikayeyi hep birlikte yeniden yaşattıklarını söyledi.

Festivali tasarlarken büyük emek verdiklerini dile getiren Özdemir, "Gece gündüz çalıştık. Bu festivalin ruhunu, heyecanını ve birleştirici gücünü geleceğe taşımak için büyük kararlılıkla yol aldık. Çünkü bazı değerler vardır ki yalnızca korunmaz, aynı zamanda büyütülür, yaşatılır ve gelecek kuşaklara emanet edilir. Altın Portakal da işte böyle bir değerdir. Biz bu emanete sahip çıkmaya, onu daha da büyütmeye, Antalya'dan bütün Türkiye'ye ve dünyaya taşımaya kararlıyız." diye konuştu.

Sinemaya duydukları sevginin, Antalya'nın sanatla kurduğu bağın geçici olmadığını belirten Özdemir, Altın Portakal'a sahip çıkma iradelerinin de geçici olmadığını ifade etti.

Özdemir, sinemaya tutkularının daimi olduğunu vurgulayarak, "Kararlılığımız, inancımız daima. İşte bu yüzden 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizin sloganı DAİMA." dedi.

Dünyanın dört bir yanından savaş haberleri aldıklarını söyleyen Özdemir, şunları ifade etti:

"Ekranlarımızda yıkılan şehirleri, evlerinden koparılan insanları, hayatını kaybeden çocukları görüyoruz. Hiçbir savaş sıradan değildir. Hiçbir çocuğun ölümü bir haber başlığından ibaret değildir. Bu anlayışla bu yıl festivalimizin programına özel bir bölüm ekledik,

'Kökler, Işık ve Kamera.' Savaşın gölgesinde üretmeye çalışan sinemacıların hikayelerine odaklanan bu bölümde Lübnan, İran, Filistin ve Ukrayna'dan gelen 13 filmi göstereceğiz. Bu filmler aracılığıyla o yıkımın ortasında yaşamaya, üretmeye ve anlatmaya devam eden insanların hikayelerine tanıklık edeceğiz. Dileğimiz çok açık, dünyanın hiçbir yerinde silahlar konuşmasın, sanat, kültür ve insanlığın ortak dili konuşsun ve sinemanın ışığı, dünyanın hiçbir coğrafyasında sönmesin."

"Amacımız bu geleneğe sahip olmak"

Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Derviş Zaim de ilk filmini 1996'da gösterme şansını yakaladığını ve hayatında aldığı ilk sinema ödülünün yine Antalya'da olduğunu ifade etti.

Festivalin 63'üncü yılını dolduracağını dile getiren Zaim, "Bunca uzun sene geçtikten sonra burada jüri başkanı olarak bulunuyor olmam gurur verici. Festivalimizin ileriki yıllarda gelişerek gitmesi temennimdir." dedi.

"Onur" ve "Emek" ödülleri

Törende, oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a "Onur Ödülü", yapımcı Abdurrahman Keskiner ile sanatçı Suzan Kardeş'e "Emek Ödülü" verildi.

Menderes Samancılar, bu ödüle layık görülmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, ilk ödülünü 1979'da Antalya'da "Sis" filmiyle aldığını söyledi.

Tilbe Saran da sinema emekçilerine teşekkür ederek, sinemanın gönülden gönüle köprüler kurduğunu ifade etti.

Suzan Kardeş, Türkiye'nin oskarını aldığını belirterek, "Kızım bensiz büyüdü, ben onsuz yaşlandım ama sinema aşkımız hiç bitmedi." dedi.

Yapımcı Abdurrahman Keskiner de sinemaya başlayışının 61'inci yılı olduğunu ve Antalya Film Festivali'nden ilk ödülünü 1970'de aldığını söyledi. "Muhsin Bey" filmiyle 1987'de 5 ödül aldığını belirten Keskiner, "70'e yakın film, 6 dizi, çok sayıda belgesel yaptım." diye konuştu.

"Genç Başarı Ödülleri"

"Genç Başarı Ödülleri" ise oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a verildi. Festival kapsamında "Sinemaya Katkı Özel Ödülü" de Beşiktaş Kültür Merkezi'ne (BKM) takdim edildi. Oyuncular Ersin Korkut ve Ezgi Mola ödülü Başkan Vekili Özdemir'den aldı.

Leyla Smyrna Cabas, heyecanlı olduğunu dile getirerek, kendisine verilen fırsatların değerini iyi bildiğini söyledi.

Cem Yiğit Üzümoğlu da seçici kurula, ailesine, eşine ve kendisine örnek olan sinemanın önemli isimlerine teşekkür etti.

Festival, 31 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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