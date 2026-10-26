Çine'de Tuğçe Kandemir ve Melek Mosso konserleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Çine'de Tuğçe Kandemir ve Melek Mosso konserleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

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Çine\'de Tuğçe Kandemir ve Melek Mosso konserleri hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
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Çine'de 4'üncü Memecik Fest kapsamında 26 Ekim'de Tuğçe Kandemir, 27 Ekim'de Melek Mosso'nun vereceği konserler hava muhalefeti nedeniyle ileri tarihe ertelendi. Festival alanındaki stantlar ve lunapark hizmet vermeyi sürdürürken konserlerin yeni tarihleri açıklanmadı.

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen 4. Memecik Fest kapsamında gerçekleştirilecek olan Tuğçe Kandemir ve Melek Mosso konserleri, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Memecik Fest kapsamında gerçekleştirilecek konserler, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Festival programında 26 Ekim Pazartesi günü (bu akşam) Tuğçe Kandemir, 27 Ekim Salı günü (yarın) ise Melek Mosso'nun sahne alması planlanıyordu. Olumsuz hava şartları nedeniyle her iki konserin de ileri bir tarihte gerçekleştirileceği bildirildi. Konserlerin ertelenmesine rağmen festival alanındaki stantlar ve lunapark alanı hizmet vermeyi sürdürecek. Konserlerin yeni tarihlerine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: İHA
Hava MuhalefetiKültür SanatMelek MossoFestivalGüncelSon Dakika

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