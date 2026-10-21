BAFTA ödüllü Owen Teale, DFFI 2026'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı - Son Dakika
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BAFTA ödüllü Owen Teale, DFFI 2026'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı

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DFFI 2026'da En İyi Erkek Oyuncu ödülü, 'Something Pointless' filmindeki performansıyla BAFTA ödüllü İngiliz oyuncu Owen Teale'in oldu. Asa Bailey'nin yönettiği İngiltere yapımı film, festivalden En İyi Kurmaca Film dahil 8 ödülle ayrıldı.

BAFTA ödüllü İngiliz oyuncu Owen Teale, 4. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul'da (DFFI 2026) "Something Pointless" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Digital Film Academy tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival, 16-20 Ekim'de gerçekleştirilen film gösterimleri, söyleşiler ve sektör buluşmalarının ardından Fişekhane Ana Sahne'de düzenlenen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.

Yönetmenliğini Asa Bailey'nin üstlendiği İngiltere yapımı "Something Pointless", En İyi Kurmaca Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Sinematografi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Ses/Müzik ve En İyi Erkek Oyuncu kategorilerinde olmak üzere 8 ödül kazandı.

Festivalde farklı kategorilerde ödüller verildi

Festivalin uluslararası ana jürisinin değerlendirmesi sonucunda En İyi Kurmaca Film Ödülü, Asa Bailey'nin "Something Pointless" filminin oldu.

En İyi Animasyon Film Ödülü İranlı yönetmen Malek Eghbali'nin "Like Friend, Like Deer" filmine, En İyi Belgesel Film Ödülü Brezilyalı yönetmen Rodrigo Sena'nın "Recife Has a Heart" filmine, En İyi Deneysel Film Ödülü ise Erdal Ruhi Duran'ın "Balerin" filmine verildi.

En İyi Yapay Zeka Destekli Film Ödülü'ne, ABD'li yönetmen Jonathan Perry'nin "Railbound" filmi layık görülürken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Tuna Kaptan'ın yönettiği "Ishaq" filmindeki performansıyla Bettina Hoppe'nin oldu.

Festivalin özel ödülleri kapsamında BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Özel Ödülü, Cihan Emre Zengin'in yönettiği "Engelsiz Pedal (Limitless Pedal)" belgeseline, Digital Film Academy Özel Ödülü ise Mark Wachholz'un yönettiği Almanya yapımı "Ceremony" filmine takdim edildi.

27 ülkeden başvuru yapıldı

Bu yıl "Ortak Bir Gelecek Mümkün mü? Sinemada İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm, Yaratıcılık ve Paylaşılan Sorumluluk" temasıyla düzenlenen festivale 27 ülkeden film başvurusu yapıldı.

Kurmaca, animasyon, belgesel, deneysel film, moda filmi ve yapay zeka destekli film kategorilerinde 18 finalist ve 7 resmi seçki filmi olmak üzere toplam 25 yapım izleyiciyle buluştu.

Gösterim ve söyleşiler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması, Müze Gazhane ve akademik iş birliği yapılan Özyeğin Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Programda dijital dönüşümün sinemaya etkisi, yeni anlatım biçimleri, insan emeği, etik sorumluluk ve değişen izleyici deneyimi ele alındı.

İki yıl önce yapay zeka destekli filmler için ayrı bir yarışma kategorisi açan festival, dördüncü yılında da insan yaratıcılığını merkeze alan yaklaşımıyla farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirdi.

Kaynak: AA
Kültür SanatİngiltereSinemaGüncelBaftaSon Dakika

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SON DAKİKA: BAFTA ödüllü Owen Teale, DFFI 2026'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı - Son Dakika
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