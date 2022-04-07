Son Dakika Bafta Haberleri

- 07.04.2022 07 Nis 00:08 Fosil yakıt endüstrisini sonlandırmak isteyen iklim aktivistleri 10 petrol terminalini işgal etti
İngiltere'de bir araya gelen genç iklim aktivistleri, Cuma gününden beri İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 10 petrol terminalini işgal etti.
- 28.03.2022 28 Mar 12:17 Fotoğraflarla: Kırmızı halıda Oscar modası
Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halı, Covid-19 ile gelen sınırlamaların kalkmasından sonra her zamanki göz alıcı moda gösterisine dönüştü.
- 26.03.2022 26 Mar 17:05 Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter
Tekmoloji olarak aynı karakterleri bünyesinde barındıran oyunculara göz atmaya karar verdik. Ama bu rolde hangi oyuncunun daha iyi olduğunu size bırakıyoruz.
- 24.03.2022 24 Mar 10:39 Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta biri yerli 6 film vizyona girecek.
- 22.03.2022 22 Mar 09:48 Premier Lig'de protestocular neden kendilerini kale direklerine bağlıyor?
Son dönemde İngiltere Premier Ligi’ni izlediyseniz, maçlarda sıra dışı duraklamalar olduğunu fark etmişsinizdir.
- 14.03.2022 14 Mar 06:20 Bafta'da en iyi film ödülünü The Power of the Dog kazandı
Bafta'da en iyi film ödülünü The Power of the Dog kazandı.
- 14.03.2022 14 Mar 00:11 BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.
- 08.03.2022 08 Mar 06:40 The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion'un Hollywood'a muhteşem dönüşü
Oscar ödüllü yönetmen Jane Campion, western tarzındaki son filmi The Power of the Dog ile on yılı aşkın bir zaman sonra beyaz perdeye geri dönerken, aynı zamanda Akademi Ödülleri'ne ikinci kez aday gösterilen ilk kadın yönetmen oldu.
- 01.03.2022 01 Mar 09:44 Lady Gaga 'BAFTA törenine katılmayı planlıyor'
Lady Gaga yeni filmi 'House Of Gucci' için aday gösterildiği İngiltere'deki BAFTA ödül törenine katılacak.
- 21.02.2022 21 Şub 17:45 Müzik Dünyası Şokta! 31 Yaşında Hayatını Kaybetti
Ed Sheeran ve Jessie J. gibi şarkıcıların ünlü olmasını sağlayan genç müzik efsanesi Jamal Edwards 31 yaşında yaşamını yitirdi. İşte detaylar...
- 21.02.2022 21 Şub 15:02 Tasarımcı Emrah Yücel, çocukluktan Hollywood'a uzanan sanat yolculuğunu anlattı
Hollywood filmleri için tasarladığı film afişleriyle dikkati çeken Emrah Yücel, "Burası (Türkiye) çok özel bir ülke. Samimiyetle söylüyorum bunu. Herkes için kendi ülkesi özel olabilir.
- 02.02.2022 02 Şub 21:53 'İtalyan sinemasının kraliçesi' Monica Vitti 90 yaşında hayatını kaybetti
1960'lı yıllarda İtalyan sinemasının en ikonik filmlerinde rol alan ve 'İtalyan sinemasının kraliçesi' olarak tanınan oyuncu Monica Vitti, 90 yaşında hayatını kaybetti.
- 09.12.2021 09 Ara 15:10 SOPHIE HERMANN GENÇLEŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
BAFTA(British Academy of Film andTelevisionArts) ödüllü "Made in Chelsea" dizisindeki başarılı performansı ile tanınan, İngiliz televizyon yıldızı düşes Sophie Hermann gençleşmek için İstanbul'a geldi. MustangJeans'in kurucusu olan LuiseHermann'nın ikinci kuşak torunu olan Hermann'a, İstanbul veLondra'da çalışmalarını sürdüren plastik cerrah Doç. Dr. Tunç Tiryaki kök hücretedavisi uyguladı. Bu işlem için 3 gün İstanbul'da kalan oyuncu, şehirde geçirdiği zamanları an be an sosyal medya hesabından paylaştı.
- 11.10.2021 11 Eki 16:55 Lady Diana'nın hayatını konu alan "Spencer" filmi 12 Kasım'da vizyona giriyor
Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatını konu alan ve ABD'li oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu "Spencer" filmi 12 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.
- 29.09.2021 29 Eyl 16:39 Kate Middleton'ın elbisesi sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi
SADECE BİR ELBİSE DEĞİLDİYa da daha doğrusu Middleton'ın o elbise ile dünyaya verdiği mesaj. Çünkü, İngiliz kraliyet ailesini yakından tanıyan birçok uzmana göre Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın giydiği o altın rengi, göz alıcı elbise sadece bir "elbise" değildi.
- 02.09.2021 02 Eyl 11:50 Mikis Theodorakis: Zorba'nın bestecisi dünyaca ünlü Yunan müzisyen hayatını kaybetti
96 yaşında hayata veda eden Theodorakis sayısız bestesi, eşsiz icrasının yanında ülkesinde 1967 ile 1974 yılları arasında yönetime gelen askeri cunta yönetimine muhalefetiyle de tanınıyor.
- 11.07.2021 11 Tem 10:01 TV'den temmuza özel yeni içerikler
Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, haziran ayında diziden filme, spordan belgesele, her zevke ve yaşa uygun zengin içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu.
- 08.07.2021 08 Tem 17:49 Haftanın yeni filmleri
Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi "Black Widow" izleyici ile buluşacak.
- 08.07.2021 08 Tem 09:32 Bu hafta 5 film vizyona girecek
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.
- 08.07.2021 08 Tem 09:27 Sinema - Black Widow
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.
- 08.07.2021 08 Tem 09:14 Sinema - Süpernova
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.
- 18.06.2021 18 Haz 10:34 Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu
AŞK TAZELEDİLERMartin Scorsese'nin imzasını taşıyan ve önemli rollerini Leonardo DiCaprio ile paylaştığı The Wolf of Wall Street adlı filmle şöhreti bulan oyuncu Margot Robbie, kocası Tom Ackerley ile Meksika tatiline çıktı.
- 26.04.2021 26 Nis 01:03 Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı, tören TSİ 03: 00'te başlayacak
2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri), TSİ 03:00'te başlayacak.
- 23.04.2021 23 Nis 13:53 Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi
93. Akademi Ödülleri Pazar gecesi düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
- 21.04.2021 21 Nis 13:27 Oscar Ödülleri Töreni canlı yayınla TRT 2'de
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak.
- 01.04.2021 01 Nis 11:49 Harrison Ford tutkusundan vazgeçmiyor: Ünlü oyuncu uçağına atlayıp gitti
GEÇİRDİĞİ KAZALAR BİLE ONU DURDURMUYORDört yıl önce geçirdiği kazadan sonra bile uçmayı bırakmayan 78 yaşındaki Ford, Hawthorne Havaalanı'nda görüntülendi.
- 15.03.2021 15 Mar 17:31 TRT ortak yapımı "Quo Vadis, Aida?" Oscar adayı oldu
TRT ortak yapımı, Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in filmi "Quo Vadis, Aida?
- 12.03.2021 12 Mar 13:43 "Konsoloslukta Cinayet" kitabının yazarı Jonathan Rugman ABD'nin Kaşıkçı raporunu değerlendirdi
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında kitap yazan İngiliz gazeteci Jonathan Rugman, ABD yönetiminin, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğunu ortaya koyan istihbarat raporu üzerindeki gizliliği kaldırıp kamuoyuna...
- 11.03.2021 11 Mar 11:25 TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' filmi iki dalda BAFTA adayı oldu
TRT'den yapılan açıklamaya göre, "İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından bu yıl 74'üncü kez dağıtılacak olan BAFTA Ödülleri'nde, filmin yönetmeni Jasmila Zbanic "En İyi Yönetmen" dalında, TRT ortak yapımı "Quo Vadis Aida?
- 11.03.2021 11 Mar 09:57 Çapı 7 Metre Olan Bir Mars'a Dokunabilmek!
Londra'dan yeni bir haberim var size... Luke Jerram'ın nasıl sıkı bir takipçisi olduğumu, Spacemag Türkiye'yi yakından takip edenler bilir. Geçen yıl, bu enstelasyon sanatçısından size bol bol bahsetmiştim.
- 17.02.2021 17 Şub 11:17 'Sadakatsiz' dizisine bomba transfer: Cemal Hünal
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz', Kanal D ekranında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor.
- 06.02.2021 06 Şub 11:28 Ünlü oyuncu Christopher Plummer hayatını kaybetti
2012 yılında Beginners filminde oynadığı rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Plummer, 2010 yılında The Last Station ve 2018'de All the Money in the World filmleriyle Oscar'a aday gösterilmişti.
- 05.02.2021 05 Şub 22:38 Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti
Neşeli Günler filmindeki Kaptan Von Trapp rolüyle hafızalara kazınmış ünlü Kanadalı aktör Christopher Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti.
- 28.01.2021 28 Oca 14:23 Ödüllü oyuncu Cloris Leachman öldü
Leachman, Kaliforniya'daki evinde kızı Dinah ile birlikteyken hayata gözlerini yumdu.
- 14.12.2020 14 Ara 12:17 'dan ailelere özel dijital eğitim içerikleri ile "Evde Kalın" kampanyası
Vodafone, 4-12 yaş aralığındaki çocukların evde geçirdikleri eğitim zamanını daha kaliteli hale getirmek için da Vinci Kids ekibiyle güçlerini birleştirdi.
- 29.11.2020 29 Kas 21:01 Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi
Sinema sektörünün en çok ses getiren ve ilgi gören yapımlarının başında Hollywood filmleri geliyor. Kimi sinemaseverler de asıl cevherin, Hollywood filmleri gölgesinde kalan filmlerde olduğunu düşünür ve dünya sinemasına gözlerini dikerler. Biz de Hollywood filmlerinden sıkılanlar için dünya sinemasının 10 şaheser filmini derledik.
- 31.10.2020 31 Eki 15:43 İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti
İlk James Bond olan ve yedi kez bu karaktere hayat veren İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti.
- 22.10.2020 22 Eki 12:03 Seyirci yine 'Sadakatsiz' dedi
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster'dan uyarlanan "Sadakatsiz", yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı.
- 15.10.2020 15 Eki 12:37 Sadakatsiz hem ekranın hem sosyal medyanın birincisi
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster'dan uyarlanan "Sadakatsiz", yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı.
- 06.10.2020 06 Eki 13:09 Son dakika haberleri: Eylül ayında en çok konusu salgın olan dizi izlendi
Son dakika haberler: Mart ayından bu yana tüm dünyanın gündemi olan koronavirüs salgınına benzer bir hikayeyi işleyen 'Sloborn' dizisinin, dijital televizyon platformu TV+'ın Eylül ayında en çok izlenen yapımı olduğu duyuruldu.
- 10.09.2020 10 Eyl 22:13 "Game of Thrones"un "Lady Tyrell"i Diana Rigg 82 yaşında hayatını kaybetti
"Game of Thrones" isimli dizide "Olenna Tyrell" karakterini canlandıran Diana Rigg, 82 yaşında yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
- 10.09.2020 10 Eyl 19:15 İngiliz aktris Dame Diana Rigg hayatını kaybetti
The Avengers ve Game Of Thrones dizilerindeki rolleriyle bilinen İngiliz aktris Dame Diana Rigg, 82 yaşında hayata veda etti.
- 05.09.2020 05 Eyl 12:04 Akıl Oyunları (A Beatiful Mind) Filminin Konusu Nedir?
Orijinal bir senaryoya sahip olan yapım, biyografik unsurlar taşıyor.
- 03.09.2020 03 Eyl 09:13 Doctor Foster geliyor
CANSU Dere uzun bir aradan sonra ekranlara dönüyor.