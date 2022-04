Son Dakika Bafta Haberleri

00:08 Fosil yakıt endüstrisini sonlandırmak isteyen iklim aktivistleri 10 petrol terminalini işgal etti İngiltere'de bir araya gelen genç iklim aktivistleri, Cuma gününden beri İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 10 petrol terminalini işgal etti.

12:17 Fotoğraflarla: Kırmızı halıda Oscar modası Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halı, Covid-19 ile gelen sınırlamaların kalkmasından sonra her zamanki göz alıcı moda gösterisine dönüştü.

17:05 Farklı oyuncuların canlandırdığı 9 ikonik karakter Tekmoloji olarak aynı karakterleri bünyesinde barındıran oyunculara göz atmaya karar verdik. Ama bu rolde hangi oyuncunun daha iyi olduğunu size bırakıyoruz.

10:39 Bu hafta 6 film vizyona girecek Bu hafta biri yerli 6 film vizyona girecek.

00:11 BAFTA 2022 Ödülleri sahiplerini buldu İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.

06:40 The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion'un Hollywood'a muhteşem dönüşü Oscar ödüllü yönetmen Jane Campion, western tarzındaki son filmi The Power of the Dog ile on yılı aşkın bir zaman sonra beyaz perdeye geri dönerken, aynı zamanda Akademi Ödülleri'ne ikinci kez aday gösterilen ilk kadın yönetmen oldu.

09:44 Lady Gaga 'BAFTA törenine katılmayı planlıyor' Lady Gaga yeni filmi 'House Of Gucci' için aday gösterildiği İngiltere'deki BAFTA ödül törenine katılacak.

17:45 Müzik Dünyası Şokta! 31 Yaşında Hayatını Kaybetti Ed Sheeran ve Jessie J. gibi şarkıcıların ünlü olmasını sağlayan genç müzik efsanesi Jamal Edwards 31 yaşında yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

15:02 Tasarımcı Emrah Yücel, çocukluktan Hollywood'a uzanan sanat yolculuğunu anlattı Hollywood filmleri için tasarladığı film afişleriyle dikkati çeken Emrah Yücel, "Burası (Türkiye) çok özel bir ülke. Samimiyetle söylüyorum bunu. Herkes için kendi ülkesi özel olabilir.

21:53 'İtalyan sinemasının kraliçesi' Monica Vitti 90 yaşında hayatını kaybetti 1960'lı yıllarda İtalyan sinemasının en ikonik filmlerinde rol alan ve 'İtalyan sinemasının kraliçesi' olarak tanınan oyuncu Monica Vitti, 90 yaşında hayatını kaybetti.

15:10 SOPHIE HERMANN GENÇLEŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ BAFTA(British Academy of Film andTelevisionArts) ödüllü "Made in Chelsea" dizisindeki başarılı performansı ile tanınan, İngiliz televizyon yıldızı düşes Sophie Hermann gençleşmek için İstanbul'a geldi. MustangJeans'in kurucusu olan LuiseHermann'nın ikinci kuşak torunu olan Hermann'a, İstanbul veLondra'da çalışmalarını sürdüren plastik cerrah Doç. Dr. Tunç Tiryaki kök hücretedavisi uyguladı. Bu işlem için 3 gün İstanbul'da kalan oyuncu, şehirde geçirdiği zamanları an be an sosyal medya hesabından paylaştı.

16:39 Kate Middleton'ın elbisesi sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi SADECE BİR ELBİSE DEĞİLDİYa da daha doğrusu Middleton'ın o elbise ile dünyaya verdiği mesaj. Çünkü, İngiliz kraliyet ailesini yakından tanıyan birçok uzmana göre Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın giydiği o altın rengi, göz alıcı elbise sadece bir "elbise" değildi.

11:50 Mikis Theodorakis: Zorba'nın bestecisi dünyaca ünlü Yunan müzisyen hayatını kaybetti 96 yaşında hayata veda eden Theodorakis sayısız bestesi, eşsiz icrasının yanında ülkesinde 1967 ile 1974 yılları arasında yönetime gelen askeri cunta yönetimine muhalefetiyle de tanınıyor.

10:01 TV'den temmuza özel yeni içerikler Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, haziran ayında diziden filme, spordan belgesele, her zevke ve yaşa uygun zengin içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu.

17:49 Haftanın yeni filmleri Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi "Black Widow" izleyici ile buluşacak.

09:32 Bu hafta 5 film vizyona girecek Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

09:27 Sinema - Black Widow Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

09:14 Sinema - Süpernova Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

10:34 Aşk dolu tatil: Sosyal medyaya veda edip tatile koştu AŞK TAZELEDİLERMartin Scorsese'nin imzasını taşıyan ve önemli rollerini Leonardo DiCaprio ile paylaştığı The Wolf of Wall Street adlı filmle şöhreti bulan oyuncu Margot Robbie, kocası Tom Ackerley ile Meksika tatiline çıktı.

13:53 Oscar Ödül Töreni'ni izleme rehberi 93. Akademi Ödülleri Pazar gecesi düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

13:27 Oscar Ödülleri Töreni canlı yayınla TRT 2'de Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak.

11:49 Harrison Ford tutkusundan vazgeçmiyor: Ünlü oyuncu uçağına atlayıp gitti GEÇİRDİĞİ KAZALAR BİLE ONU DURDURMUYORDört yıl önce geçirdiği kazadan sonra bile uçmayı bırakmayan 78 yaşındaki Ford, Hawthorne Havaalanı'nda görüntülendi.

13:43 "Konsoloslukta Cinayet" kitabının yazarı Jonathan Rugman ABD'nin Kaşıkçı raporunu değerlendirdi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında kitap yazan İngiliz gazeteci Jonathan Rugman, ABD yönetiminin, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğunu ortaya koyan istihbarat raporu üzerindeki gizliliği kaldırıp kamuoyuna...

11:25 TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' filmi iki dalda BAFTA adayı oldu TRT'den yapılan açıklamaya göre, "İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından bu yıl 74'üncü kez dağıtılacak olan BAFTA Ödülleri'nde, filmin yönetmeni Jasmila Zbanic "En İyi Yönetmen" dalında, TRT ortak yapımı "Quo Vadis Aida?

09:57 Çapı 7 Metre Olan Bir Mars'a Dokunabilmek! Londra'dan yeni bir haberim var size... Luke Jerram'ın nasıl sıkı bir takipçisi olduğumu, Spacemag Türkiye'yi yakından takip edenler bilir. Geçen yıl, bu enstelasyon sanatçısından size bol bol bahsetmiştim.

11:17 'Sadakatsiz' dizisine bomba transfer: Cemal Hünal Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz', Kanal D ekranında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor.

11:28 Ünlü oyuncu Christopher Plummer hayatını kaybetti 2012 yılında Beginners filminde oynadığı rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Plummer, 2010 yılında The Last Station ve 2018'de All the Money in the World filmleriyle Oscar'a aday gösterilmişti.

22:38 Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti Neşeli Günler filmindeki Kaptan Von Trapp rolüyle hafızalara kazınmış ünlü Kanadalı aktör Christopher Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti.

14:23 Ödüllü oyuncu Cloris Leachman öldü Leachman, Kaliforniya'daki evinde kızı Dinah ile birlikteyken hayata gözlerini yumdu.

12:17 'dan ailelere özel dijital eğitim içerikleri ile "Evde Kalın" kampanyası Vodafone, 4-12 yaş aralığındaki çocukların evde geçirdikleri eğitim zamanını daha kaliteli hale getirmek için da Vinci Kids ekibiyle güçlerini birleştirdi.

21:01 Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Sinema sektörünün en çok ses getiren ve ilgi gören yapımlarının başında Hollywood filmleri geliyor. Kimi sinemaseverler de asıl cevherin, Hollywood filmleri gölgesinde kalan filmlerde olduğunu düşünür ve dünya sinemasına gözlerini dikerler. Biz de Hollywood filmlerinden sıkılanlar için dünya sinemasının 10 şaheser filmini derledik.

15:43 İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti İlk James Bond olan ve yedi kez bu karaktere hayat veren İskoç aktör Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti.

12:03 Seyirci yine 'Sadakatsiz' dedi Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster'dan uyarlanan "Sadakatsiz", yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı.

12:37 Sadakatsiz hem ekranın hem sosyal medyanın birincisi Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster'dan uyarlanan "Sadakatsiz", yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı.

13:09 Son dakika haberleri: Eylül ayında en çok konusu salgın olan dizi izlendi Son dakika haberler: Mart ayından bu yana tüm dünyanın gündemi olan koronavirüs salgınına benzer bir hikayeyi işleyen 'Sloborn' dizisinin, dijital televizyon platformu TV+'ın Eylül ayında en çok izlenen yapımı olduğu duyuruldu.

19:15 İngiliz aktris Dame Diana Rigg hayatını kaybetti The Avengers ve Game Of Thrones dizilerindeki rolleriyle bilinen İngiliz aktris Dame Diana Rigg, 82 yaşında hayata veda etti.