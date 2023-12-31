Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti

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Büyük Budapeşte Oteli, Batman Başlıyor ve Aşık Shakespeare gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan, İngiliz aktör Tom Wilkinson 75 yaşında hayatını kaybetti.

"ANİDEN HAYATINI KAYBETTİ"

Ünlü oyuncunun Ölüm haberini, menajeri, "Tom Wilkinson'un ailesi, 30 Aralık'ta evinde aniden öldüğünü büyük bir üzüntüyle duyuruyor. Eşi ve ailesi de sanatçının yanındaydı. Aile şu anda mahremiyet istiyor" açıklamasıyla duyurdu.

TOM WILKINSON KİMDİR?

Tom Wilkinson, tamamı erkeklerden oluşan bir striptiz gösterisi düzenleyen Sheffield'li bir grup işsiz çelik işçisini konu alan 1997 yapımı komedi "The Full Monty"de Gerald Arthur Cooper'ı canlandırıyordu ve performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Bafta ödülü aldı.

Wilkinson; "Aşık Shakespeare", Christopher Nolan'ın yönettiği "Batman Başlıyor", "Büyük Budapeşte Oteli" ve "İnci Küpeli Kız" dahil olmak üzere 130'dan fazla film ve TV filminde rol aldı.

Toplamda altı Bafta adaylığının yanı sıra, George Clooney'nin başrol oynadığı 2007 yapımı hukuk gerilim filmi Michael Clayton ve yaslı bir babayı canlandırdığı 2001 yapımı yerli draması "In the Bedroom" ile iki Oscar adaylığı aldı.