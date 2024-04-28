Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler - Son Dakika
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Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler

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Türkiye'nin son zamanlardaki savunma sanayi atağı komşuyu harekete geçirdi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türk İHA ve SİHA'larını caydırmak için uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması gerektiği ve bu program için 2 milyar euro tahsis edildiğini duyurdu. Yunan Bakan Dendias, Türkiye'nin gemi ve drone programlarına dikkat çekerek "Onlara mantıklı bir yanıt vermemiz gerekiyor." dedi.

28.04.2024 20:06  Güncelleme: 20:43
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin gemi ve drone programlarına dikkat çekerek, uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması için 2 milyar euro tahsis edildiğini açıkladı.

TÜRK SİHALARI'NA KARŞI 2 MİLYAR EUROLUK HAMLE

Türkiye'nin savunma sanayideki atılımları ve yerlileşme hamleleri komşu Yunanistan'ı dikkatini çekmeye devam ediyor. Selanik'teki Beyond 2024 sergisinde konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türk SİHA'larını caydırmak için uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bakan Dendias, maliyetli program için 2 milyar euro tahsis edildiğini duyurdu.

Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias

"TÜRKİYE'YE MANTIKLI BİR YANIT VERMEMİZ GEREKİYOR"

Dendias, Türkiye'nin gemi ve drone programlarına dikkat çekerek, "Mesela komşumuz Türkiye'nin gemi inşa programına bakın. Drone programına bakın. Onlara mantıklı bir yanıt vermemiz gerekiyor. Kimin birinci olacağını görmek için bir yarışmaya girmemiz gerektiğini söylemiyorum. Kendimizi savunmak istiyoruz, aynı zamanda caydırıcılık kabiliyetine de sahip olmak istiyoruz." dedi.

"YUNAN ORDUSUNDA EN BÜYÜK REFORM"

Yunan bakan, açıklamasının devamında ise "Yunan Silahlı Kuvvetlerinde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük reform." ifadelerini kullandı.

Türk SİHA\'ları Yunanistan\'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İhlas Haber Ajansı, Nikos Dendias, Yunanistan, Türkiye, SİHA, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Nurettin DEMİR: alacağınız malzemeye fazla güvenip sesinizi fazla ükseltmeyin onlarda sizi kurtaramaz 51 1 Yanıtla
    Yavuz null: vay be erkeğe bak hele 14 26
  • muharrem Sarıtaş: Masrafa girmek mi buna koruma kalkanı oluşturmak demek daha doğru her ülke kendini dışardan gelecek tehtidlere karşı güçlendirmek zorunda bizim yapmamız gereken uzay üssünü uzayda kurmak ve uzayın tüm hâkimiyetini ele geçirmek küs bile uçurtmamaktan geçer. Hedefimiz uzay hakimiyeti olmalı 20 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Biz kim bunlar kim. Kendilerini nimetten sayıyorlar 17 0 Yanıtla
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