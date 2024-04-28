Arda Turan, eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan'ın eski takım arkadaşı olan dünyaca ünlü golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Bu sezon Gremio formasıyla 9 resmi maça çıkan Diego Costa, bu maçlarda 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Diego Costa daha önce, Chelsea, Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giymiş ve kariyerinde 2 Premier Lig, 1 LaLiga şampiyonluğu elde etmeyi başardı.
Tectübeli golcü ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde Atletico Madrid'de birlikte forma giymiş ve büyük başarılar yakalamıştı.
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