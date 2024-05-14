Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu - Son Dakika
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Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet itirafının ardından Emine'nin tarifi üzerine Ataş'ın cansız bedeninin atıldığı yere giden muhabir ise taşların arasında cansız bedeni buldu. Büyük paniğe kapılan muhabirin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

14.05.2024 12:09
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Muğla'da 50 gün önce kaybolan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Programın ardından Müge Anlı'nın baş başa görüştüğü Karabulut, cinayeti itiraf edip cesedin yerini söyledi. Karabulut'un tarif ettiği bölgeye giden muhabir ise taşların arasında cesedi görünce büyük panik yaşadı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEDE İTİRAF ETTİ

Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı. İddialara göre programın ardından Müge Anlı'nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi.

CESET BULAN MUHABİR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Bunun üzerine ekiplerle birlikte Müge Anlı'nın muhabiri de tarif edilen bölgeye gitti. Kısa bir çevre taramasının ardından Şaban Ataş'ın cansız bedenini bulan muhabir, büyük panik yaşadı. Yapılan incelemede üzeri taşlarla örtülmüş cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü." dediği iddia edildi. Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

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Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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