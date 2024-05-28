Malatya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrıda bulunanlara para cezası kesmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrıda bulunanlara para cezası kesmeye başladı

Malatya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrıda bulunanlara para cezası kesmeye başladı

Malatya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrıda bulunanlara ve hattı gereksiz meşgul edenlere Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesilmeye başlandığını duyurdu. Vali Ersin Yazıcı imzasıyla yayımlanan genelgede, 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan personelin önemine vurgu yapıldı ve asılsız ihbarlar ve amaç dışı aramaların zaman ve kaynak kaybına neden olduğu belirtildi. Bu nedenle, asılsız ihbarda bulunanlara idari para cezası uygulanacak ve gereksiz yere meşgul edenlere ise Kabahatler Kanunu gereğince yaptırım cezası verileceği açıklandı.

28.05.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrıda bulunanlara ve hattı gereksiz meşgul edenlere Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesilmeye başlandığını duyurdu.

Vali Ersin Yazıcı imzasıyla yayımlanan ve 20 Mayıs Pazartesi itibariyle geçerli olan genelgede, 112 Acil Çağrı Merkezinde 7/24 görev yapan, iletişim becerisi yüksek, panik ve endişe durumlarında gelen acil çağrılarda telefonun diğer ucundaki vatandaşlara psikolojik destek sağlayan tecrübeli personelin görev yaptığı kaydedildi.

Çağrı personellerinin sağlık, polis, jandarma, yangın ihbarları ve AFAD birimleriyle koordinasyonu sağlayarak, tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmalarının sağlandığı anlatılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Malatya 112 Acil Çağrı Merkezine 2023 yılında 990 bin 74 çağrı gelmiş olup, bu çağrıların yüzde 74'ünü asılsız ihbarlar (alınan ihbarlara intikal eden ekiplerce olayın gerçek olmadığı anlaşıldığı ihbarlar) ve amaç dışı aramalardan (sessiz aramalar, hakaret, küfür, alay etme, şaka, taciz vb..) oluştuğu istatistiki verilerden anlaşılmıştır. Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız çağrılar nedeniyle zaman ve kaynak kaybı yaşanmakta. Bunun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrının asılsız ihbar olması durumunda olay yerine giden ekiplerce tutulan tutanağa istinaden, 112 Acil Çağrı Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yaptırımlar bölümünün 23. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere idari para cezası uygulanmaktadır."

Genelgede 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden, personelin görev yapmasını engelleyen, acil yardım talebi olan vatandaşların bu hatta ulaşmasını geciktiren ya da engel olan kişilere ise 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari yaptırım cezası uygulanacağı ve ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Malatya Valiliği, Malatya, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrıda bulunanlara para cezası kesmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:00 Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti Jose Mourinho’dan ses var Beşiktaş ve Fenerbahçe geri sayıma geçti! Jose Mourinho'dan ses var
16:29 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı 11 kişinin can verdiği kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı
15:51 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emeklilere ve asgari ücretlilere zam gerekli
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:04 Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 18:17:28. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız çağrıda bulunanlara para cezası kesmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement