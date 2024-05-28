Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

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14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Çekya'nın 26 kişilik aday kadrosu açıklandı. Milliler, 26 Haziran'da Çekya ile kozlarını paylaşacak.

28.05.2024 18:35
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Takımımız ile F Grubu'nda mücadele edecek olan Çekya'nın aday kadrosu belli oldu.

26 HAZİRAN'DA KARŞILAŞACAĞIZ

A Milli Futbol Takımı ile F Grubu'nda maçlarını oynayacak Çekya, 18 Haziran'da Portekiz, 22 Haziran'da Gürcistan ile karşılaşacakken, grubun son müsabakasında 26 Haziran'da Türkiye ile kozlarını paylaşacak.

Teknik Direktör Ivan Hasek tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (1899 Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Prag), Martin Vitik (Sparta Prag), Tomas Vlcek (Slavia Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta Saha: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Prag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Twente), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

Forvet: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Aynı gruptayız! Çekya\'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Kadroları bize göre net bi şekilde zayıf ama Fenerbahçenin slavia praga her iki maçta mağlup olması. Galatasarayın sparta praga elenmesi çeklerden korkmalı mıyız dedirtiyor. 4 1 Yanıtla
  • YoH null: elenir tekrar söylüyorum bosuna umut bağlamayın geçen sezon da aynısını dedim yine diyorum elenir fazla gidemez:) 0 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu - Son Dakika
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