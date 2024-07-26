Fransa\'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları\'nın açılışı Sen Nehri\'nde gerçekleştiriliyor

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Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsünün startı verildi. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı tarihte ilk kez geleneksel bir stadyum dışında, Sen Nehri'nde gerçekleştiriliyor.

TARİHTE İLK KEZ STADYUM DIŞINDA AÇILIŞ YAPILIYOR

Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, (TSİ) 20.30'da başladı. Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yapacağı törende sporcu kafilelerini taşıyan tekneler, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapıyor. Geçit töreni güzergahında kültürel sunumlar ve Paris'in simge yapılarının manzaraları yer alıyor. Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez geleneksel bir stadyum dışında gerçekleştirilen açılış törenini, yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip etmesi ediyor. Açılış töreninde dünya siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda davetli de yer alıyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları 17 gün sürecek ve 11 Ağustos'ta sona erecek.

SPORCULAR, 32 BRANŞTAKİ 48 DALDA MÜCADELE EDECEK

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporcular, 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda mücadele verecek. Toplam 34 farklı merkezde gerçekleştirilecek Paris 2024'te 329 kategoride madalyalar sahibini bulacak. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, breakdans ilk kez Paris 2024'te olimpiyata dahil edildi. Paris 2024'te; atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken branşlarında müsabakalar yapılacak.

TÜRKİYE'DEN 102 SPORCU KATILDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 47'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.

TÜRK BAYRAĞINI BUSENAZ SÜRMENELİ VE METE GAZOZ TAŞIYOR

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz taşıyor. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alıyor. Türkiye, açılış töreninde 191. sırada geçiş yapıyor.

100 YIL SONRA 3. KEZ PARİS'TE

1896 yılından bu yana gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları, üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor. Modern olimpiyatların başladığı 1896 yılından bu yana gerçekleştirilen 29 olimpiyat organizasyonundan 16'sı Avrupa, 6'sı Kuzey Amerika, 4'ü Asya, 2'si Avustralya ve 1'i Güney Amerika kıtasında yapıldı. Düzenlendiği kentin adıyla anılan olimpiyat oyunları, bugüne kadar 19 ülkenin toplam 23 şehrinde gerçekleştirildi. 1900 ve 1924 Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris, 100 yıl sonra üçüncü kez bu organizasyona ev sahipliği yapıyor

Paris, böylece 1908, 1948 ve 2012 olmak üzere 3 kezle en fazla olimpiyat düzenleyen kent ünvanına sahip Londra'yı yakaladı.

36 MÜLTECİ SPORCU MÜCADELE EDECEK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 36 sporcu yer alacak. Bağımsız olimpiyat sporcularından oluşan IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, Paris 2024'te yüzme, atletizm, badminton, boks, breakdans, kano, bisiklet, judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş olmak üzere 12 branşta madalya mücadelesi verecek. Rio 2016 ve Tokyo 2020'de de yer alan IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, üçüncü kez olimpiyat oyunlarında yarışacak.

RUS VE BELARUSLU SPORCULAR TARAFSIZ OLARAK KATILABİLECEK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyururken, organizasyonda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılmamasını kararlaştırdı. Tarafsız katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli tüm kuralları karşılamaları istenecek. Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak. Ukrayna ile yapılan savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmeyecek.

KADIN VE ERKEK SPORCULAR EŞİT

Paris 2024, tarihte cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ilk olimpiyat oyunu olacak. Olimpiyatlardaki tüm branşlarda yarı yarıya kadın ve erkek sporcular yer alacak. Kadın sporcular, ilk kez 1900 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etti.

MADALYALARDA EYFEL KULESİ'NDEN PARÇALAR KULLANILDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı kazanan sporcular, kentin simgesi Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak. Olimpiyat için hazırlanan madalyalarda Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında alınan demir parçalar da kullanıldı. Bu parçalar, madalyaların ortasına altıgen şeklinde yerleştirildi. Fransız darphanesi tarafından üretilen madalyalar, mücevher firması Chaumet tarafından tasarlandı. Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda toplam 5 bin 84 madalya dağıtılacak.

Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni başladı. Tören ilk kez geleneksel bir stadyum dışında, Sen Nehri'nde gerçekleştiriliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 47'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. 17 gün sürecek olimpiyatlar 11 Ağustos'ta sona erecek.