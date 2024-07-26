Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Beyazıt\'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Beyazıt istasyonunda bir kişi tramvayın altında kaldı. Erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

26.07.2024 23:59
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Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

TRAMVAYIN ALTINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Beyazıt istasyonunda bir kişi, durağa giriş yapan tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

OLAY YERİNDE HAYATINI KALDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, tramvayın altında kalan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray hattına atlayan yolcu sebebiyle seferler Kabataş- Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. İstasyondaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılan ikinci paylaşımda, seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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