Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir - Son Dakika
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Yaşam

Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir

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Astroloji Danışmanı Nihan Urel, Haber Bahane programında astroloji sayesinde yılda 50-60 günün cinsiyet öngörüsünün yapılabileceğini belirtti. Urel, bu durumun kişinin kaderinde o gece çocuk sahibi olma durumunu belirlediğini ve kendisinin sadece bir vesile olduğunu ifade etti. Ayrıca, astroloji haritaları ile kişinin ölüm gününün hesaplanabileceğini söyledi.

26.07.2024 19:12  Güncelleme: 19:57
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Astroloji Danışmanı Nihan Urel, Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programına konuk oldu.

"GENEL GÖKYÜZÜ DURUMUNDA BAZI ZAMANLARDA NET CİNSİYET ÖNGÖRÜSÜ YAPILABİLİR"

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun "365 günün içerisinde kaç günün cinsiyet öngörüsü yapılabilir?" sorusuna yanıt veren Urel, "Genel gökyüzü durumunda bazı zamanlarda net cinsiyet öngörüsü yapılabilir. En az 50-60 günün öngörüsü yapılır. Her ay için ortalama 4-5 gün verebiliriz. Aslında o kişinin kaderinde o gece erkek çocuk sahibi olmak var, ben sadece vesile oluyorum. İyi olacak hastanın ayağına doktor gelmesi gibi. Kendimce bunu kanıtladım. Nihan Urel vesilesiyle dünyaya gelen 50'ye yakın çocuk var." dedi.

Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir

"HARİTALARINDA ÖLECEKLERİ BELLİ OLAN VE ÖLEN 4 TANE DANIŞANIM VARDI"

Astroloji haritaları ile kişinin ölüm gününün hesaplanabileceğini söyleyen Urel, "Haritalarında ölecekleri belli olan ve ölen 4 tane danışanım vardı. Bir tanesi kanserdi, tabii ki öleceğini söylemiyorsun ama görünüyor. Ömür süresi zaten çok belli, uzun ömür haritada en net görülen şeylerden bir tanesi. Ölüm, astroloji haritasına bakarak hesaplanabilir." ifadelerini kullandı.

Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir

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Son Dakika Yaşam Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fahrettin Uludağ: ALLAH sana, ve sana inanipta günaha girenlere hidayet nasip etsin (gayp) sadece ALLAH bilir, 17 1 Yanıtla
    ferhat eser: kardeş Nakşibendi menzil lideri abdulbaki hazretleri imam Rabbani hazretleri ALLAH dostudur bazı dostlar a bilgi gelir bilirler istisnalar vardır kabul edersin yada etmezsin ama vardır tabi yinede RABBİM bilir TANRI bilir en doğrusunu 1 7
  • Fahrettin Uludağ: rabbim bizi bir damla sudan yarattı ALLAH doğru yol üzere olmayı nasip etsin hepimize inşALLLAH. 8 1 Yanıtla
  • Said Demir: Reklam yapıyor ama işin doğrusu (el alim) allah herşeyi bilir (el mukavvir) allah herşeyi şeklini verir bunları bilmiyor. Çarpılacak haberi yok. 6 1 Yanıtla

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